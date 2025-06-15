تلفزيون: الجيش الإيراني ينصح الإسرائيليين بالابتعاد عن المناطق الحيوية

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دبي (رويترز) – طلبت القوات المسلحة الإيرانية من سكان إسرائيل عدم البقاء بالقرب من “المناطق الحيوية” حفاظا على سلامتهم، وذلك في بيان مصور نشره التلفزيون الرسمي يوم الأحد بالتزامن مع إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية “لدينا قاعدة بيانات بالمناطق الحيوية والمهمة في الأراضي المحتلة (إسرائيل)، ونناشدكم ألا تسمحوا للنظام الوحشي باستخدامكم دروعا بشرية. لا تقيموا أو تسافروا بالقرب من هذه المناطق الحيوية”.