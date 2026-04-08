تهديد ترامب بمحو حضارة إيران صدم قادة العالم وأثار قلق بعض الجمهوريين

reuters_tickers

5دقائق

من بو إريكسون ونانديتا بوس وستيف هولاند

واشنطن 7 أبريل نيسان (رويترز) – أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير إيران ما لم ترضخ لمطالبه انتقادات من جميع أنحاء العالم بل وأثار أيضا قلق بعض مساعديه ومؤيديه، إلا أن مسؤولين بالإدارة قالوا إن تصعيد حدة الخطاب ما هو إلا تكتيك تفاوضي لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قبل انتهاء المهلة التي سبق أن حددها لإيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة “حضارة بأكملها ستفنى الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح”.

لكن ترامب أعلن قبل ساعة ونصف من انتهاء المهلة أنه وافق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران.

وقبل ذلك، كانت تهديدات ترامب قد أثارت انتقادات حادة من حول العالم. ووصف نواب ديمقراطيون في الكونجرس الرئيس بأنه “مختل تماما”، ووصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة تهديد ترامب بأنه “غير مسؤول على الإطلاق” و”مثير للقلق”. وقال البابا ليو إن التهديدات الموجهة ضد سكان إيران “غير مقبولة”.

وعبر أعضاء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب علنا عن قلقهم، فيما دافع آخرون عن نهجه.

وقال تكتل يمثل الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “حان الوقت لكي يكون لدينا رئيس مستعد للدفاع عن الأمريكيين”.

وداخل البيت الأبيض، قال مسؤولان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما ليتمكنا من مناقشة شؤون داخلية إن خطاب ترامب الحاد يُنظر إليه بشكل عام على أنه تكتيك تفاوضي وليس مؤشرا على أنه يخطط لإبادة إيران أو استخدام أسلحة نووية.

وقال أحد المسؤولين “إنه يكتسب نفوذا من خلال عدم القدرة على التنبؤ”.

وأضاف المسؤول أن عددا من المساعدين بالبيت الأبيض شاركوا في صياغة المنشور الذي نُشر صباح الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن العبارات المتعلقة بإنهاء حضارة جاءت من ترامب نفسه.

* مطالب ترامب

طالب ترامب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي عالمي بالغ الأهمية أغلقته إيران ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، إلى جانب إنهاء دعمها لجماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط. وحذر ترامب من أن القوات الأمريكية ستهاجم الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية ما لم توافق على مطالبه.

وأشار المسؤول الثاني في البيت الأبيض إلى بعض القلق الذي كان سائدا قبل الموعد النهائي الحاسم. وقال المسؤولان إن الرئيس كان من الممكن أن ينفذ تهديداته بقصف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية، وهو ما انتقده بعض خبراء القانون الدولي وقادة العالم واعتبروه يمكن أن يكون غير قانوني كونه يستهدف بنية تحتية تعد مدنية بشكل جوهري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي “كما قال الرئيس ترامب، لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، والشعب الإيراني يرحب بصوت القنابل لأنه يعني أن مضطهديه يخسرون”.

وذكر ترامب في منشوره مساء الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على وقف تعطيلها لإمدادات النفط والغاز عبر المضيق.

* تصعيد الخطاب

قال قادة الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي في بيان صدر يوم الثلاثاء إنه من “غير المعقول” أن يهدد الرئيس بإنهاء الحضارة الإيرانية، وإن مثل هذا التهديد “يجعل الأمريكيين أقل أمانا، ويفاقم من زعزعة استقرار أمتنا واقتصادنا، ويعرض أفراد القوات المسلحة الأمريكية لخطر أكبر”.

ووصف ترامب الحرب في البداية بأنها “رحلة قصيرة الأمد” تهدف إلى معالجة مخاوف الولايات المتحدة بسرعة، لكن لغته تحولت لتصبح عدوانية بشكل متزايد، وهو ما أرجعه مساعدوه لرغبته في إنهاء هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية إلى جانب فتح مضيق هرمز في وقت تتزايد فيه أسعار البنزين ويتعرض الاقتصاد الأمريكي لضغوط وتتصاعد المخاوف بشأن قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)