توتي الجزيرة النيلية الصغيرة في الخرطوم المتمردة على الحروب

على مدى ثلاث سنوات من حرب دامية، رفضت السودانية الشباك النبي التي تجاوزت عقدها الثامن، مغادرة منزلها في جزيرة توتي الواقعة عند التقاء النيل الأزرق والنيل الأبيض في الخرطوم، رغم حصار خانق أفرغ الجزيرة من سكانها تباعا.

وتقول المرأة بابتسامة عريضة بعد سنة على استعادة الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم من قوات الدعم السريع، لوكالة فرانس برس، “لم أترك بلدي حتى أثناء الاستعمار” الانكليزي الذي انتهى قبل 70 عاما.

وتتذكر مقولة مرتبطة بمواجهة الاحتلال ترددها ابنتها “حارب آباؤنا الاستعمار بالحجارة وقابلهم الاحتلال بالنار، ولم يدخلوا توتي بلد الخَضَار”.

وتقع توتي في قلب نهر النيل في مواجهة الخرطوم التي اندلعت فيها الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي الأشهر الأخيرة، عاد كثر من سكان الجزيرة إلى منازلهم بعد حصار استمر من حزيران/يونيو 2023 حتى آذار/مارس 2025 حين استعاد الجيش السيطرة على العاصمة.

واستؤنف العمل في الأسواق وعاد المزارعون إلى أراضيهم التي تُعدّ حقولها تاريخيا المصدر الرئيسي للمحاصيل في الخرطوم.

كما استأنف سكان الجزيرة أداء الصلاة في المسجد المبني من حجارة حمراء تعلوه لافتة صدئة تقول “تأسس عام 1480”.

في الماضي، كان سكان الجزيرة وزوارها يحتسون الشاي جالسين على كراس بلاستيكية فيما تسبح أقدامهم في مياه النهر عند نقطة التقاء النيل الأزرق والأبيض ليصبحا نهرا واحدا ينساب شمالا إلى مصر.

لكن السلطات السودانية أعلنت أن تلك النقطة تحوّلت إلى حقل ألغام.

ويتذكّر صلاح الدين عبد القادر، أحد سكان الجزيرة، سنوات الحصار حيث “لم يكن يدخل أو يخرج شيء إلا بإذن” قوات الدعم السريع.

وكانت قوات الدعم السريع تبيع الطعام والدواء والوقود بضعف الثمن، ويتقاضى مقاتلوها الأموال مقابل السماح بالمرور عبر الجسر الوحيد الذي يصل توتي بالخرطوم.

وبحسب عبد القادر (34 عاما)، كان المقاتلون يتقاضون نحو 350 ألف جنيه سوداني (نحو 90 دولارا أميركيا)، أي ما يزيد عن ضعف الراتب الشهري للأطباء.

– “نحرس ترابنا” –

ويقول الشيخ محمد عيد الذي كان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال معاناة سكان الجزيرة، إن مقاتلي الدعم السريع “أخرجونا رغما عنا بالسلاح وبأموالنا”، في إشارة إلى أنهم أُرغموا على دفع الأموال حتى يُسمح لهم بالمغادرة عبر الجسر.

ورافق ضابط في الجيش السوداني صحافيي فرانس برس أثناء تجولهم في الجزيرة، وكان يبتعد عن المتحدثين أثناء إجراء المقابلات.

ويروي عيد الذي كان يعتمر عمامة سودانية تقليدية بيضاء، كيف حاولت حكومة الرئيس السابق عمر البشير إخراجهم من الجزيرة مرارا لبناء منتجعات ومشاريع استثمارية فيها.

ويقول لفرانس برس من منزله الذي يمكن منه رؤية السماء من خلال فتحة في السقف أحدثتها قذيفة مدفعية “نحن مثل السمك في الماء، لا يمكننا العيش خارج توتي”.

وقبضت قوات الدعم السريع على عيد بعد شهرين من عمله في جمع التبرعات لدفع الرشى للمقاتلين مقابل السماح بإدخال الطعام والوقود للجزيرة حتى لا يتضوّر أهلها جوعا.

وتنقّل على مدى تسعة أشهر بين سجون عدة التقى خلالها معتقلين آخرين من سكان الجزيرة لقي بعضهم حتفه أثناء الاحتجاز.

وسرعان ما أفرغت قبضة قوات الدعم السريع المحكمة الجزيرة من سكانها. ومن أصل ما كان يُقدّر بـ 30 ألف شخص، لم يتبق سوى عائلة الشباك التي بقيت للاعتناء بالجدة التي رفضت مغادرة المغادرة.

وتقول نجاة النور، ابنة الشباك النبي، “نحن هنا لنحرس ترابنا”، واصفة مغادرة السكان للجزيرة بأنه “خطأ كبير”.

– سعادة يشوبها الألم –

وتحمّلت نسيبة سعد وعائلتها العيش تحت حكم قوات الدعم السريع لعام ونصف عام شهدت خلالها اقتحام المنازل ونهب المقتنيات والذهب والهواتف المحمولة واتهام السكان بالتجسس لصالح الجيش، وفق ما تقول.

وتتابع لفرانس برس “إذا حاولنا التحدث معهم (مقاتلي الدعم السريع) كانوا يقولون لي +اصمتي أو سنفرغ فيك السلاح+”.

وخلال ساعات الليل “كنا نسمع صوت حركتهم في البيوت” التي هجرها أهلها، وصوت إطلاق نار عشوائي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص.

وقرّرت سعد وعائلتها الدفع لمغادرة الجزيرة حين بدأ المقاتلون سرقة الطعام والأموال.

ولم تتوقع سعد أن ترى منزلها مجددا. لكنها عادت. وتقول بابتسامة “شارعنا شبه اكتمل… تنقصه فقط أسرتان ستعودان قريبا إن شاء الله”.

غير أن فرحة سعد يشوبها الألم، إذ ما زال اثنان من أفراد عائلتها مفقودَين، ويرجح أنهما قتلا، فيما فقدت كل عائلة من عائلات الجزيرة أفرادا لها في الحرب.

رغم ذلك، تقول فيما تملأ رائحة البخور الجو في غرفة تطل نافذتها على أشجار ياسمين، “الرجوع شعور جميل جدا”، مضيفة “أن تجد أهلك وأحباءك وبيتك، راحة ما بعدها راحة” .

في الحقل المجاور، كان مزارع يتوجه إلى منزله حاملا كيسا ممتلئا بمحصول القرع.

إلى الجنوب، بدت أطلال الخرطوم تعلوها ناطحات السحاب التي انفجرت فيها القنابل.

باتجاه الغرب حيث كانت السماء تتحوّل للون البرتقالي قبل المغيب، القى صيّاد صنارته في النيل قرب عائلة كانت في نزهة على ضفة النهر.

وقرب مياه النيل والغروب خلفهما، طلب زوجان خرجا للتنزه، من صحافية فرانس برس التقاط صورة لهما كتذكار للنزهة في جزيرتهما.

