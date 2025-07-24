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توجيه التهمة رسميا لامرأة بتدبير “مؤامرة” لاغتيال نتانياهو (النيابة العامة الإسرائيلية)

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وجهت النيابة العامة الإسرائيلية الخميس إلى امرأة تهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بينامين نتانياهو. 

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل “قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مقيمة في تل أبيب، بتهمة محاولة التآمر لارتكاب عمل إرهابي (القتل مع ظروف مشددة)”. 

وأشار البيان إلى أن المرأة كانت تنوي “قتل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو”. 

وجاء في لائحة الاتهام أن المرأة التي لم يكشف عن هويتها “منخرطة في احتجاجات سياسية” ضد الحكومة، وقررت قتل نتانياهو بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال. 

وطلب الادعاء من المحكمة الإبقاء على المشتبه بها قيد الإقامة الجبرية نظرا لـ “خطورتها”. 

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب الادعاء في محكمة منطقة تل أبيب، تم اكتشاف مخططها بعدما حاولت الحصول على قاذفة صواريخ (آر بي جي) لتنفيذ عملية الاغتيال وتواصلت مع ناشط سياسي أخبرته بمخططها والذي بدوره أبلغ السلطات الأمنية. 

من جهته، أكد محامي المشتبه بها جيورا زيلبرشتاين في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن موكلته “لم تكن تنوي قتل نتانياهو”. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين قُتل في العام 1995 على يد متطرف يهودي إسرائيلي معارض لاتفاقيات أوسلو للسلام مع الفلسطينيين. 

ميب/لمى-ها/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية