توجيه تهمة لبريطاني من أصل صومالي على خلفية طعن يهوديين في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة توجيه اتهام إلى مشتبه به أوقف عقب اعتداء بالسكين الأربعاء على رجلين يهوديين في شمال لندن هو الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت اليهود في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الشرطة في بيان أن عيسى سليمان البالغ 45 عاما، وُجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وحيازة أداة حادة في مكان عام.

وسليمان مواطن بريطاني من أصل صومالي، وصل إلى المملكة المتحدة في طفولته خلال التسعينات، وفق وزيرة الداخلية شبانة محمود.

ومن المقرر مثوله أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن الجمعة.

ويندرج هجوم الأربعاء الذي صنّفته الشرطة “عملا إرهابيا”، ضمن سلسلة هجمات حرق عمد ومحاولات حرق عمد استهدفت كنسا يهودية في عدة أحياء في شمال غرب لندن، حيث يعيش عدد كبير من اليهود، منذ أواخر آذار/مارس.

وقد زاد هذا الهجوم من قلق اليهود الذين يسود لديهم استياء شديد من السلطات البريطانية التي تتهمها بالتقصير في حمايتها.

رفعت المملكة المتحدة مستوى التهديد الإرهابي درجة واحدة الخميس إلى “شديد”، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام مكون من خمسة مستويات، مشيرة إلى الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في اليوم السابق، وتصاعد “التهديد الإسلامي واليميني المتطرف”.

ويعني ذلك أن وقوع هجوم إرهابي بات “محتملا للغاية”، وفق وزيرة الداخلية.

كما قال قائد شرطة العاصمة مارك رولي الجمعة عبر إذاعة “تايمز راديو”، “نواجه ما يشبه وباء معاداة السامية في المجتمع”، مضيفا أنه يجري نشر موارد إضافية في مناطق محددة من لندن.

ودعا رئيس الوزراء كير ستارمر الخميس إلى “الوحدة لمكافحة معاداة السامية”، وذلك في خطاب رسمي من مقر رئاسة الوزراء بعد زيارته لحي غولدرز غرين، حيث وقع هجوم الأربعاء، والذي قوبل فيه بصيحات استهجان من السكان.

انتقد ستارمر تحديدا الشعارات التي رُددت خلال المسيرات المؤيدة للفلسطينيين التي تُنظم بانتظام في المدن الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد منذ حرب غزة التي اندلعت عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويبلغ الرجلان اللذان أُصيبا في الهجوم، شلومي راند وموشيه شاين، 34 و76 عاما على التوالي. وقد غادر الشاب المستشفى، بينما لا يزال الرجل الأكبر سنا يتلقى العلاج وهو “في حالة مستقرة”، وفق الشرطة.

لم تُدلِ الشرطة حتى الآن بمعلومات كثيرة عن المشتبه به، مشيرة إلى أنه متهم أيضا في حادثة أخرى وقعت صباح الأربعاء في أحد أحياء جنوب لندن.

