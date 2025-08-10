توقيف 522 شخصا خلال تظاهرة مؤيدة لمنظمة “فلسطين أكشن” في لندن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية توقيف 522 مؤيدا لمجموعة التحرك من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) المحظورة خلال تظاهرة لدعمها في لندن السبت، بحسب حصيلة جديدة أوردتها الاحد.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إن “غالبية التوقيفات جرت بسبب حمل غرض (لافتة) مؤيد لمنظمة محظورة (فلسطين أكشن)، في مخالفة … لقانون مكافحة الارهاب”.

ويرجح أن يكون هذا العدد الأعلى على الإطلاق في احتجاج واحد بلندن.

السبت، تجمع مئات الأشخاص في وسط لندن، بالقرب من مبنى البرلمان، تأييدا للمنظمة.

ورفع المتظاهرون في هذه الفعالية التي نظمتها مجموعة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (دفيند أور جوريز) لافتات كتب عليها “عارضوا الإبادة، ادعموا مجموعة فلسطين أكشن”، إلى جانب شعارات أخرى، بينما لوّحوا بالأعلام الفلسطينية.

وأوقفت الشرطة 521 شخصا في المكان وآخر في تظاهرة نُظِّمت لدعم غزة في اليوم نفسه في منطقة أخرى من العاصمة.

كما أفادت بتوقيف العشرات بتهمة الاعتداء على عناصر من الشرطة أو عرقلة عملهم.

واشارت إلى أن متوسط أعمار الموقوفين 54 عاما، وأن عدد النساء مماثل لعدد الرجال.

واوضح البيان “خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل عناصر من قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة على جمع الملفات اللازمة لمقاضاة المعتقلين” الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

حظرت الحكومة “فلسطين أكشن” مطلع تموز/يوليو بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعد إعلان مسؤوليتها عن اقتحام عناصرها قاعدة جوية في جنوب إنكلترا.

وقالت المجموعة إن نشطاءها أقدموا على ذلك احتجاجا على الدعم العسكري الذي تقدمه بريطانيا لإسرائيل في خضم الحرب في غزة.

وأعلنت الشرطة الخميس توجيه أولى التهم لثلاثة أشخاص في إنكلترا وويلز، على خلفية تأييدهم للمجموعة خلال تظاهرة نُظّمت في 5 تموز/يوليو.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61430 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

