تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية بسبب التعرفات الأميركية

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات الخميس خفض توقعاتها لصافي الأرباح السنوي إلى 2,66 تريليون ين (18,06 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقالت الشركة في بيان “نظرا إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وعوامل أخرى، أظهرت النتائج الفعلية تراجع الدخل التشغيلي، وتم تعديل التوقعات خفضا”.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0,6 في المئة في تداولات بورصة طوكيو.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان/أبريل رسوما بنسبة 25 في المئة على السيارات اليابانية، في ما اعتبر ضربة قاسية لطوكيو وقطاع السيارات الحيوي بالنسبة إليها.

وعلى رغم إعلان الطرفين في تموز/يوليو التوصل إلى اتفاقية تجارية تخفض هذه النسبة إلى 15 في المئة، لم يتضح بعد متى سيبدأ تطبيق ذلك. كما يسود التباس بشأن ما إذا كانت التعرفات على السيارات، إضافة إلى رسوم أخرى “متبادلة”، سيُحدد سقفها عند 15%، أو ستُضاف إلى الرسوم التي كانت قائمة قبل أن يبدأ ترامب حربه التجارية التي طالت عشرات الدول.

وكانت الرسوم على قطاع السيارات سابقا 2,5 في المئة، ما يعني أن الرسوم حاليا تصل إلى 27,5%.

وسجلت إيرادات تويوتا خلال الفصل الأول من سنتها المالية (نيسان/أبريل-حزيران/يونيو) زيادة بنسبة 3,5%، لكن صافي الدخل انخفض بنسبة 36 في المئة.

بور-ابه/كام/م ن