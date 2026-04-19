توي كروزس للرحلات البحرية: عبور سفينتين من مضيق هرمز
فرانكفورت 19 أبريل نيسان (رويترز) – قالت شركة توي كروزس الرائدة في مجال الرحلات البحرية اليوم الأحد إن سفينتيها (ماين شيف 4) و(ماين شيف 5) عبرتا مضيق هرمز.
وأضافت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنها حصلت على موافقات من السلطات المختصة، بعد دراسة متأنية للوضع الأمني.
وأشارت إلى أن السفينتين ستبحران الآن سريعا إلى البحر المتوسط.
وأوضحت شركة الرحلات البحرية أن جميع الركاب أعيدوا إلى أوطانهم مسبقا، وأن السفينتين تعملان بطاقم محدود. وأحجمت الشركة عن تقديم مزيد من التفاصيل.
(إعداد علي خفاجي ومحمد أيسم للنشرة العربية)