“الغرف التاريخية” … فكرة سويسرية أسهمت في تطوير المتاحف الأمريكية

شكّل المتحف الوطني السويسري في زيورخ، الموضح هنا على بطاقة بريدية، نقطة مرجعية للعمل المتحفي في الولايات المتحدة. المتحف الوطني السويسري. Musée national suisse

بعد افتتاح المتحف الوطني السويسري في زيورخ في عام 1898، أصبحت قاعاته التاريخية مصدر إلهام للمتاحف الأمريكية.

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تقدم زيارة القاعات والمعارض الواسعة في متحف الفنون الجميلة في بوسطن، لمحة رائعة عن ثراء الأعمال الفنية والحرفية الفاخرة، التي تمتد من العصور القديمة إلى العصر الحديث. ويتميز المتحف بتمثيل قوي للفن الأوروبي، مما يعكس الدور البارز الذي لعبته ولايات نيو إنجلاند خلال فترة استيطان الأوروبيين في القارة الأمريكية الشمالية. وبالإضافة إلى الفن الذي جاء من البلاد الأصلية، استورد هؤلاء المستوطنون مفاهيم المتاحف الأوروبية وكيّفوها لتناسب احتياجات الواقع الجديد.

وعند زيارة متحف بوسطن، يصعب تصور أن المتحف الوطني في زيورخ كان أحد مصادر الإلهام الأساسية لهذه المؤسسة. فقد أصبحت المؤسّستان في الوقت الحالي، مختلفتين تمامًا. فقد طُوّرت في زيورخ، فكرة المتحف التاريخي الذي يحمل طابعًا وطنيًا، بينما تحول متحف الفنون الجميلة في بوسطن إلى متحف دولي متميز للفن والتصميم.

رغم المظاهر، لا تعود هذه الصورة لغرفة بريمغارتن في المتحف الوطني في زيورخ، بل التُقطت في متحف الفنون الجميلة في بوسطن. وتعود إلى حوالي عام 1910. متحف الفنون الجميلة، بوسطن. Museum of Fine Arts, Boston

تعتبر الغرف التاريخية، المعروفة باسم “البيريود روم” (Period rooms)، صلة وصل هامة بين المتاحف. وتظلّ، رغم تراجع أهميتها في بوسطن، جزءًا أساسيًا من هوية المتحف الوطني في زيورخ، حيث تُعتبر من المعالم الرئيسية فيه.

وقد حقّقت هذه الغرف على مدار القرن العشرين، نجاحًا ملحوظًا في المتاحف الأمريكية. كما أوضحت مؤرخة الفن، كاثلين كوران، الدور البارز لمتحفيْ الفنون الجميلة في بوسطن، والمتروبوليتان في نيويورك، اللذين أُسّسا في عام 1870، في استيراد هذا النموذج.

وأدى توسع المجموعات الفنيّة المستمر إلى دفع الفريق المسؤول عن متحف بوسطن حوالي عام 1900، للتفكير في تشييد مبنى جديد للمتحف الذي تأسس عام 1870، وتشكيل لجنة لاستكشاف نماذج ملائمة للهندسة المعمارية، لقاعات عرض المجموعات المستقبلية، وقد أُرسلت هذه اللجنة إلى أوروبا لهذا الغرض. وتضمن تقريرها تفاصيل حول وضع المتاحف الأوروبية التي كانت في فترة تطور مع بداية القرن الجديد. واجتذبت المتاحف الوطنية، التي كانت شائعة في أوروبا منذ القرن التاسع عشر، اهتمام علماء المتاحف من أمريكا ذات التاريخ الحديث. وفي ذلك الوقت، يُعد متحف زيورخ، الذي افتُتح في عام 1898، مرجعاً أساسياً.

بانوراما فناء المتحف الوطني في زيورخ، حوالي عام 1898. المتحف الوطني السويسري. Musée national suisse

نشأ مفهوم المتحف الوطني في ألمانيا بعد حروب نابليون، ورافق ظهور الدول القومية، واستُوحِي من الفكر ما بعد الرومانسي. وخلافًا لمتحف الفنون، نوع المؤسسة المهيمن حتى ذلك الحين، الذي كان غالبًا ما ينشأ من المجموعات الأميرية وخزائن التحف الفنية، خُصّص المتحف الوطني لعرض التراث الثقافي الوطني والحفاظ عليه. وقد جُمّعت الكثير من القطع الفنية لتعريف الأمة كفضاء متجانس ثقافيًا، وبالتالي حدّد بشكل غير مباشر ما يشكل جزءًا من الهوية الوطنية، وما لا يشكّله.

وعُدّ متحف كلونيرابط خارجي أول نموذج من هذا النوع، تأسس في باريس عام 1832 بمبادرة خاصة، واشترته الدولة الفرنسية بعد ذلك بقليل. وقد خُصّص للآثار الفرنسيّة الفنية والثقافية، العائدة إلى العصور الوسطى وعصر النهضة. وقد مُنحت الهندسة المعمارية والحرف اليدوية فرصة جديدة للحياة، في ما كان في الواقع عرضاً لأثاث وقطع متنوعة من القرن السادس عشر. ورغم نجاحه لدى الجمهور، لا يزال هذا المعرض محل جدل بين المؤرخين، والمؤرخات.

متحف كلوني، في صورة من تسعينات القرن التاسع عشر. Wikimedia

ولم يشكّل هذا النوع من المتاحف مصدر إلهام للفريق المسؤول عن متحف بوسطن عند تأسيسه في عام 1870، وذلك بسبب نقص المجموعات المناسبة. بل استلهم من متحف من نوع مختلف تمامًا، متحف ساوث كنسينغتون الشهير في لندن (الذي يعرف اليوم بمتحف فيكتوريا وألبرترابط خارجي). وقد قُلّد كثيرًا لاحقًا، ويُعتبر أول متحف للفنون الزخرفية له طابع تربوي وتعليمي، إذ إنّه مرتبط بمؤسسة تعليمية.

في هذه الفترة التي كانت فيها الثورة الصناعية في أوجها، مثّل تقديم معايير للتذوّق الجمالي وتحفيز الدافع الإبداعي هدفا. فجُمّعت الأشياء الرائعة من كلّ الأنواع، ومُلئت الغرف بأكملها بالمزهريات والنظارات، ودُعي الجمهور لمقارنتها. وأصبح أصل الأشياء وسياقها التاريخي مسألة ثانوية. ورغم النجاح الكبير الذي لاقته البساطة في النموذج التعليمي في البداية، فقد بدأت نسبة زوار المتحف وزائراته تتراجع، لعدم وجود قصة مثيرة تُروى.

عرض التاريخ بشكل جديد لجذب الجمهور

ولا غرابة في أن يكون مفهوم غرف الفترات التاريخية المستوحى من نموذج متحف كلوني الأسهل وصولا إلى الجمهور، فقد حظي بقبول واسع النطاق في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، كما أثار اهتمام علماء المتاحف في بوسطن. وقد اعتمد هذا النهج متحف زيورخ الوطني، والمتحف الوطني الألماني الجديد في نورمبرغ، وعدد من المتاحف الألمانية الأخرى، بما في ذلك متحف هيسيشه لاندزموسيوملين الخارجي في دارمشتات، ومتحف بايريشه الوطني في ميونيخ.

وقد استند هذا النهج إلى المفهوم العلمي ”للتاريخ الثقافي“، الذي تعود جذوره أيضًا إلى العالم الناطق بالألمانية بالأساس. فلم يعد التاريخ يُسرَد كسلسلة متعاقبة من السلالات والحروب؛ من الدين إلى تاريخ القانون، مرورًا بالعلم والفنون، بل بدأت الجوانب الاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، تُؤخذ بعين الاعتبار. وكانت الفكرة تهدف إلى عرض التاريخ بطريقة شاملة وأكثر أصالة. وقد شاع هذا النهج الجديد في الكتابة التاريخية بفضل أعمال مثل حضارة عصر النهضة في إيطاليا، التي كتبها المؤرخ السويسري جاكوب بوركهارت، ونُشرت عام 1860.

صورة للمؤرخ والكاتب جاكوب بوركهارت، التُقطت حوالي 1840. Wikimedia

كما اتبع تاريخ الفن، التخصص العلمي الناشئ آنذاك، هذا النهج الثقافي التاريخي المشجّع على تطوير المتاحف. ولم يعد ممثلوها، مثل هاينريش وولفلين ويوهان هويزا، ينظرون إلى الأعمال الفنية بمعزل عن السياق الثقافي لنشأتها. وفي مقاربة مبتكرة، عرض علماء المتاحف الأعمال الفنية في جو يعكس الفترة الزمنية المقابلة من خلال الهندسة المعمارية، أو المنسوجات، أو الأثاث، أو الأدوات المنزلية.

وقد حاز المفهوم الذي طبقته اللجنة المشرفة على المتحف الوطني بزيورخ على إعجاب نظيرتها في بوسطن، وفي أماكن أخرى. فقد قدم النموذج السويسري مزيجًا مثيرًا للاهتمام من أشكال العرض المختلفة، بما في ذلك عرض القطع والغرف التاريخية. وقد وسّعت لجنة متحف زيورخ، التي ضمت إليها أول مدير مستقبلي، هاينريش أنجست، ومؤرخ الفن، يوهان رودولف ران، ورئيس مدينة زيورخ، هانز بيستالوزي، بالتعاون مع أمناء المتحف ومدير المشروع، غوستاف جوللين خارجي، المبنى من الداخل إلى الخارج، بالاستفادة من المجموعات الموجودة. ويفسر ذلك تكتل أجزاء مختلفة من المبنى ومحوره، ”غرفة الأسلحة“.

رسم لمتحف زيورخ الوطني، من إعداد غوستاف غول في عام 1892. قاعة الأسلحة، التي أصبحت الآن قاعة الشرف، واقعة في وسط الصورة ويمكن التعرف عليها بسهولة. المتحف الوطني السويسري. Musée national suisse

ظل الفريق المسؤول عن متحف بوسطن مفتونا بالغرف التاريخية، التي تحاكي العمارة بشكل مثالي، خاصةً قاعة الاحتفالات في سيدنهوف. وقد قدّمت هذه الغرف للجمهور رحلة مثيرة عبر الزمن. بالإضافة إلى ذلك، يوجد جانب آخر مثير للاهتمام، فلم يقدّم الفريق المسؤول في زيورخ “غرفه التاريخية” بشكل مسرحي. ولم تُعرَض هذه الغرف بشكل عشوائي، بل رغم التعديلات التي أُجريت لتناسب السياق المتحفي، قُدّمت بالطريقة الأكثر أصالة.

وانجذب علماء المتاحف وعالماتها في بوسطن إلى النموذج الذي قدمته زيورخ، مما دفع إلى إقامة جناح مخصص للغرف التاريخية في مبناه الجديد، بما في ذلك غرفة سويسرية، غرفة بريمتغارتن، التي تعود إلى القرن السادس عشر، ومع ذلك، بيعت في عام 1930. وفي عام 1906، اشترى متحف المتروبوليتان في نيويورك غرفة فليمس، المعروفة أيضًا باسم “الغرفة السويسرية”، التي لا تزال موجودة حتى اليوم.

ويُعد تاريخ هذه الغرفة السويسرية المعقّد، كما أعاد بول فرافي بناءها في عام 1982، مثالاً ممتازاً على كيفية اختلاف التصورات الفنية والزخرفية من فترة إلى أخرى. وأُنشئت غرفة الرسم المكسوة بالألواح، مع موقدها الفخم المكسو بالبلاط، حوالي عام 1684، في ”القلعة الصغيرة“ في فليمس، التي كانت ملكاً لعائلة كابول. وتعتبر هذه الغرفة اليوم نموذجاً فريداً من نوعه. لكن، لم يعتبر رودولف ران، مؤرخ الفن، الذي لعب دوراً رئيسياً في تأسيس متحف زيورخ الوطني في عام 1873 نفسه، أثاث القلعة الصغيرة استثنائياً من الناحية الفنية، بأيّ حال من الأحوال، رغم “سحره”.

الغرفة السويسرية في متحف المتروبوليتان في نيويورك. متحف المتروبوليتان، نيويورك. Metropolitan Museum, New York

ومع ذلك، بيعت قاعة الاستقبال في فليمس وعدد من مواقد السيراميك إلى ألمانيا في عام 1883، قبل افتتاح المتحف الوطني في زيورخ بكثير في عام 1884. ونُقلت عام 1884، إلى متحف كايزر فريدريش في برلين، الذي أصبح في ما بعد متحف بودي. ثمّ بيعت غرفة فليمس في النهاية إلى نيويورك في عام 1906، ربما بسبب عدم توافقها مع المجموعة. وعندما توجهت بلدية فليمس إلى متحف المتروبوليتان لإعادة شراء الغرفة، واجهت رفضًا، لعدم قابليّة ممتلكات المتحف للبيع، وفي أقصى الحالات، كان بإمكان البلدة الحصول على نسخة منها، وكان سعرها سيتجاوز بكثير سعر بيعها عام 1883.

وقد تجلى الإقبال على هذه القاعات التاريخية من أوروبا، في بلد لا يزال يبحث عن مكانته في التاريخ، بطرق خاصة جداً، خاصة في النصف الأول من القرن العشرين، فقد تم شراء العديد من الأديرة الأوروبية (الأديرة ومتحف متروبوليتان بنيويورك). وفي عام 1903، افتتحت الوريثة الثرية في بوسطن، إيزابيلا ستيوارت غاردنر، متحفاً في مسقط رأسها يشبه قصر البندقية، ويضم أثاثاً، وأعمالاً فنية، ومنحوتات من أصول مختلفة. وفي كاليفورنيا، يعد متحف هيرست كاسل لاين الخارجي (من عام 1920)، الذي أصبح فيما بعد متحفاً فاخراً، جزءاً من هذا التقليد.

>> قصة بناء قصر هيرست المذهلة، في هذا التقرير المنشور على يوتيوب (بالإنجليزية):

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وسرعان ما أصبح العديد من علماء المتاحف الأمريكيين، بما في ذلك علماء المتاحف في بوسطن، مهتمين بإنشاء قاعات تاريخية مخصصة لبلدهم حديث النشأة. وبمساعدتهم، تم لاحقا الأخذ بالمفهوم الأوروبي للمتحف الوطني وتكييفه مع الاحتياجات الوطنية.

وفي سبعينات القرن العشرين، اُعيد النظر في العديد من “الغرف التاريخية” المستوردة من أوروبا، ولفها الإهمال أو بيعت. وقد نجمت هذه العملية عن التغيرات الاجتماعية، والمقاربة التاريخيّة الجديدة. لذلك، تم التفكير بشكل نقدي في نوع المجتمع الذي كانت تمثله هذه “الغرف التاريخية”، التي كانت عادةً أرستقراطية. وقدم فنانون، مثل إد كينهلوز، ردّا لاذعًا. فقد استنسخ عمله الفني التركيبي ”روكسيز“ (1960/61) بيت دعارة في لاس فيغاس في أربعينات القرن الماضي بالحجم الطبيعي. ومن المفارقات، أن لا يكون هذا العمل في مجموعة أمريكية حيث آخر موطن مؤقت له، بل في أوروبا، في مؤسسة بينولت ليان إكستر، في البندقية.

روكسي، تركيب فني لإدوارد كينهولز، يمثل بورديل في لاس فيغاس في الأربعينات، بالحجم الطبيعي. مجموعة بينو. Pinault Collection

الكاتبة كانت باربرا باستينغ محررة ثقافية. وتشغل حاليا، منصب رئيسة قسم الفنون البصرية في الإدارة الثقافية لمدينة زيورخ.

المقال الأصلي على موقع مدونة المتحف الوطني بزيورخرابط خارجي

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد