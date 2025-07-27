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ثلاثة قتلى وعدة جرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل إثر خروج قطار ركاب إقليمي عن مساره في منطقة غابات في جنوب غرب البلاد مساء الأحد.

وكان على متن القطار نحو 100 راكب وقت وقوع الحادث حوالى الساعة 18,10 (16,10 ت غ) قرب ريدلينغن في بادن فورتمبيرغ، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شتوتغارت.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس مقتل ثلاثة أشخاص في الحادث، مضيفا أن “عدة أشخاص أصيبوا”.

ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول عدد المصابين أو خطورة حالتهم.

وأعلنت شركة السكك الحديد الألمانية “دويتشه بان” عن سقوط “عدة قتلى وعدد كبير من الإصابات”.

وأوضحت أن عربتين من القطار خرجتا عن المسار “لأسباب لا تزال مجهولة. وتحقق السلطات حاليا في ملابسات الحادث”، مشيرة إلى أن حركة القطارات توقفت في قطاع يمتد نحو 40 كيلومترا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن انهيارا أرضيا ربما يكون السبب مع اجتياح عواصف رعدية عنيفة المنطقة، وفق تقارير الطقس.

من جهته، أعرب المستشار فريدريش ميرتس عن “حزنه العميق” و”تعاطفه مع الضحايا وأقربائهم”.

وأضاف عبر منصة إكس “أنا على اتصال وثيق مع وزير الداخلية ووزير النقل اللذين طلبت منهما توفير كل الموارد اللازمة لفرق الإنقاذ”.

في مكان الحادث، كان عناصر الإطفاء يعملون على تحريك عربات القطار الصفراء والرمادية التي انقلبت على جانبها، بحسب صور بثتها محطات تلفزيونية، في منطقة يصعب الوصول إليها.

كما تم إرسال طائرات مروحية لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

يتعرض قطاع النقل الألماني لانتقادات منتظمة من المسافرين بسبب تأخير القطارات وتقادم البنية التحتية.

وتعهدت الحكومة المحافظة الجديدة استثمار مئات المليارات من اليورو خلال الأعوام المقبلة، وخاصة في تحديث البنية الأساسية.

في حزيران/يونيو 2022، أدى خروج قطار إقليمي عن مساره إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين في جبال الألب البافارية (جنوب).

ووقع أخطر حوادث السكك الحديد في ألمانيا عام 1998، عندما خرج قطار فائق السرعة عن مساره في إيشيده، في شمال ولاية سكسونيا السفلى، ما أسفر عن مقتل 101 شخص.

ليب/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية