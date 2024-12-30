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ثلاث قوافل مساعدات إماراتية تصل إلى قطاع غزة

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عبرت ثلاث قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين وضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ “القوافل تتألف من 28 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 445 طنا من المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الإغاثية من الطحين والطرود الغذائية وكسوة الشتاء والاحتياجات الضرورية الأخرى”. وأوضحت أنّ “عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، وصل بذلك إلى 147 قافلة تتألف من 2245 شاحنة.

هت/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية