جروسي: إيران مستعدة لاستئناف محادثات فنية

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سنغافورة (رويترز) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الجمعة إن إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني بشأن برنامجها النووي.

وأضاف جروسي خلال تعليقات في سنغافورة أن إيران يجب أن تكون واضحة بشأن المرافق والأنشطة لديها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القيود التي فرضها البرلمان الإيراني على هذا الأمر، مؤكدا أن الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف يُشكل تهديدا للأمن والسلامة.

وشدد عراقجي حينها على أن إيران لن توافق على أي اتفاق نووي لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم.