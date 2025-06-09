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جروسي: جمع إيران لوثائق خاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية “خطوة سيئة”

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فيينا (رويترز) – قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن جمع إيران لوثائق سرية خاصة بالوكالة التابعة للأمم المتحدة خطوة “سيئة” تتعارض مع روح التعاون التي يجب أن تكون سائدة بين الوكالة وطهران.

وذكرت الوكالة في تقرير سري عن إيران أرسلته إلى الدول الأعضاء في 31 مايو أيار واطلعت عليه رويترز أن لديها “أدلة قاطعة على أن إيران جمعت بنشاط وثائق سرية للغاية تخص الوكالة وحللتها”.

وجاء في التقرير أن هذا “يثير مخاوف جدية إزاء روح التعاون من جانب إيران” ويمكن أن يقوض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، لكن طهران قالت في بيان للدول الأعضاء الأسبوع الماضي إن الاتهام الوارد في التقرير “محض افتراء” وإنه جاء “دون تقديم أي دليل أو وثيقة إثبات”.

ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة اجتماعا فصليا هذا الأسبوع. وتخطط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاقتراح قرار ليتبناه المجلس يتضمن إعلان أن إيران تنتهك التزامات عدم الانتشار النووي على خلفية أوجه قصور أخرى واردة في التقرير.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي “هنا، للأسف، وهذا يعود إلى بضع سنوات مضت… استطعنا أن نحدد بكل وضوح أن وثائق تخص الوكالة كانت في أيدي السلطات الإيرانية، وهو أمر سيئ”.

وأضاف “نعتقد أن عملا كهذا لا يتوافق مع روح التعاون”.

وردا على سؤال حول طبيعة الوثائق وما إذا كانت وثائق إيرانية في الأصل استولت عليها إسرائيل وتم تسليمها للوكالة، قال جروسي “كلا، لقد تلقينا الوثائق من دول أعضاء، ولدينا أيضا تقييماتنا الخاصة بشأن الوثائق والمعدات وما إلى ذلك”.

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