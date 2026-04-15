جروسي: مدة حظر تخصيب اليورانيوم في إيران قرار سياسي
سول 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الأربعاء إن قرار تحديد مدة تعليق تخصيب اليورانيوم، الذي يجب أن تلتزم به إيران بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة، هو قرار سياسي.
وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أنهوا محادثات في مطلع الأسبوع بشأن إنهاء الحرب مع إيران، دون التوصل إلى اتفاق بسبب خلافات شملت مدة تعليق طهران تخصيب اليورانيوم، الذي تقول الولايات المتحدة والغرب إنه سيُستخدم في صنع أسلحة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)