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جروسي: منشأة التخصيب فوق الأرض في نطنز دمرت

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن منشأة التخصيب التجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي الإيراني تم تدميرها.

وأضاف جروسي مخاطبا المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة “في الوقت الحاضر، تبلغنا السلطات الإيرانية بشن هجمات على منشأتين أخريين، وهما محطة فوردو لتخصيب الوقود وفي أصفهان”.

وتابع “في هذه اللحظة ليس لدينا معلومات كافية تتجاوز الإشارة إلى أن نشاطا عسكريا حدث حول هاتين المنشأتين أيضا”.

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