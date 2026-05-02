جميع الموقوفين خلال تظاهرات عيد العمال في تركيا استعادوا حريتهم (جمعية)

أعلنت جمعية المحامين التقدميين التركية السبت إطلاق سراح جميع الأشخاص الـ576 الذين جرى توقيفهم على هامش مشاركتهم في تظاهرات لمناسبة عيد العمال في إسطنبول.

وكان أعضاء فرع الجمعية المحلي قد شاركوا في تظاهرات عبر شوارع إسطنبول الجمعة، فيما رصدت الجمعية بشكل دقيق عدد التوقيفات في المدينة.

وفي بيان نُشر عبر منصة إكس، أوضحت الجمعية أن آخر 46 شخصا احتُجزوا في مركزين للشرطة، بمن فيهم رئيس النقابة باشاران أكسو، أُطلق سراحهم صباح السبت بعدما أمضوا ليلة في الحجز وخضعوا لفحوص طبية.

وبلغ عدد من أوقفتهم الشرطة 576 وفق الجمعية، و575 بحسب مكتب محافظ إسطنبول، خلال عيد العمال، لمنعهم من الوصول إلى ميدان تقسيم، مركز الاحتجاجات في إسطنبول، والذي أُغلق أمام التجمعات منذ عام 2013 وشهد موجة من التظاهرات المناهضة للحكومة.

وأضافت الجمعية أنه في 28 نيسان/ابريل، جرى توقيف 47 شخصا احترازيا، قبل الأول من أيار/مايو، واحتُجز منهم 14 شخصا ووُضع 9 آخرون قيد الإقامة الجبرية.

