جنرال أمريكي: الجيش يقيّم خياراته لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

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واشنطن (رويترز) – قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يوم الثلاثاء إن هناك مجموعة من الخيارات عندما سُئل عما إذا كان الجيش مستعدا للرد بقوة ساحقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف كوريلا، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، خلال جلسة استماع في الكونجرس “قدمت لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات”.

وجاءت تصريحات كوريلا ردا على رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز، الذي سأل عما إذا كانت القيادة المركزية الأمريكية مستعدة للرد بقوة ساحقة إذا لم تتخل إيران عن طموحاتها النووية للأبد.

وبعد أن أجاب كوريلا، سأله روجرز، وهو نائب جمهوري عن ولاية ألاباما “هل أعتبر تلك إجابة بنعم؟”.

وأجاب كوريلا “أجل”.

وقالت إيران يوم الاثنين إنها ستقدم قريبا عرضا مضادا للاتفاق النووي إلى الولايات المتحدة ردا على عرض أمريكي تعتبره طهران غير مقبول، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات ستستمر.