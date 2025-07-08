The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

جنوب السودان: المرحلون من أمريكا في رعاية السلطات في جوبا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نيروبي (رويترز) – قال‭‭ ‬‬جنوب السودان يوم الثلاثاء إن ثمانية مهاجرين رحلتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليه هم حاليا في رعاية السلطات في جوبا بعد أن خسروا معركة قانونية لوقف نقلهم إلى البلد غير المستقر سياسيا.

وقالت الحكومة الأمريكية ومسؤولان في مطار جوبا إن الرجال، الذين كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من شهر في قاعدة عسكرية في جيبوتي، تم ترحيلهم يوم الجمعة ووصلوا إلى عاصمة جنوب السودان يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الرجال يخضعون للفحص وفقا لقوانين جنوب السودان والأعراف الدولية المعمول بها، مضيفة أن حكومة جوبا استجابت لطلب الولايات المتحدة باستقبال المهاجرين “كبادرة حسن نية”

وأصبح مصير المهاجرين نقطة ساخنة في الصراع المتعلق بشرعية حملة ترامب لوقف الهجرة من خلال عمليات الترحيل إلى “دول ثالثة” حيث يقول المهاجرون إنهم يواجهون مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكان الرجال الثمانية، الذين قال محاميهم إنهم ينحدرون من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار والسودان وفيتنام، قد دفعوا بأن ترحيلهم إلى جنوب السودان ينتهك الدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبة القاسية وغير العادية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
59 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بينها. برأيك، هل هذا القرار مبرر؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية