جنوب السودان: المرحلون من أمريكا في رعاية السلطات في جوبا

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نيروبي (رويترز) – قال‭‭ ‬‬جنوب السودان يوم الثلاثاء إن ثمانية مهاجرين رحلتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليه هم حاليا في رعاية السلطات في جوبا بعد أن خسروا معركة قانونية لوقف نقلهم إلى البلد غير المستقر سياسيا.

وقالت الحكومة الأمريكية ومسؤولان في مطار جوبا إن الرجال، الذين كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من شهر في قاعدة عسكرية في جيبوتي، تم ترحيلهم يوم الجمعة ووصلوا إلى عاصمة جنوب السودان يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الرجال يخضعون للفحص وفقا لقوانين جنوب السودان والأعراف الدولية المعمول بها، مضيفة أن حكومة جوبا استجابت لطلب الولايات المتحدة باستقبال المهاجرين “كبادرة حسن نية”

وأصبح مصير المهاجرين نقطة ساخنة في الصراع المتعلق بشرعية حملة ترامب لوقف الهجرة من خلال عمليات الترحيل إلى “دول ثالثة” حيث يقول المهاجرون إنهم يواجهون مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكان الرجال الثمانية، الذين قال محاميهم إنهم ينحدرون من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار والسودان وفيتنام، قد دفعوا بأن ترحيلهم إلى جنوب السودان ينتهك الدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبة القاسية وغير العادية.