جنود أمريكيون وأسرهم يتأقلمون مع وضع غير عادي بسبب حرب إيران

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من فيل ستيوارت

واشنطن 7 يونيو حزيران (رويترز) – بعد مرور 14 أسبوعا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بشن هجوم على إيران، يحاول الجيش التكيف مع وضع غير عادي؛ ليس حربا شاملة لكنه أيضا بعيد كل البعد عن السلام.

على متن السفن الحربية وفي القواعد العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، تعمل القوات الأمريكية، التي يتعافى بعض أفرادها من إصابات، وسط تبادل لإطلاق النار مع إيران كل بضعة أيام، في ظل الحصار الذي تفرضه البحرية على الموانئ الإيرانية.

أما في الداخل، فتسعى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جاهدة لزيادة إنتاج ذخائر بدلا من التي استهلكتها العمليات، في وقت تواجه فيه أسر الجنود ضغوطا نفسية نتيجة لفترات الانتشار المطولة.

ويستمر أيضا رد إيران بهجمات على حلفاء للولايات المتحدة في المنطقة، مثل البحرين والكويت، اللتين استهدفتهما طهران بهجوم بصواريخ باليستية يوم الجمعة.

وأعلن ترامب وقف إطلاق النار مع إيران في أبريل نيسان، لكن الحرب وصلت إلى حالة جمود، إذ أبقت طهران مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد أمام الملاحة، وهدد ترامب بالعودة إلى قصف إيران على نطاق واسع إذا فشلت المفاوضات.

ويتطلب هذا التهديد من القوات الأمريكية الحفاظ على حالة تأهب قصوى.

وهذا يعني التأهب في كل شيء، مثل تزويد القواعد بالصواريخ ومقذوفات الاعتراض وأيضا جمع معلومات المخابرات من طائرات مسيرة وأقمار صناعية لتحديث قوائم الأهداف داخل إيران تحسبا لاستئناف القتال على نطاق واسع.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه “الحفاظ على حالة التأهب المستمرة هذه من المستوى العاشر، والاستعداد للتحرك في أي لحظة، مهمة عملياتية صعبة للغاية ومجهدة”.

وصف جوزيف فوتيل، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، المرحلة الحالية من الصراع بأنها “فترة خطيرة للغاية بالنسبة لنا”. وقال إن الحفاظ على جاهزية القوات خلال فترة وقف إطلاق النار ليس بالأمر الهين.

وأضاف “يضع هذا ضغطا كبيرا على القادة للتأكد من أن الجنود ما زالوا عند أقصى حدود جاهزيتهم”.

وردا على طلب للحصول على تعليق، قال المتحدث الرسمي باسم البنتاجون شون بارنيل إن الجيش الأمريكي على أتم الاستعداد لدعم القوات المنتشرة “بكل طريقة ممكنة”.

وأضاف “تفتخر وزارة الحرب بقواتنا المذهلة… شجاعتهم واستعدادهم وعزيمتهم واحترافيتهم التي لا مثيل لها هي السبب في كونهم أعظم قوة قتالية في تاريخ البشرية”.

* تبعات على الجنود وأسرهم

بالنسبة للجنود الأمريكيين الذين يتعافون من إصاباتهم، يتطلب تحول الجيش لاستعداد حربي طويل الأمد تعديلات جوهرية في كل شيء.

والسرجنت كوري هيكس (37 عاما) من بين الجرحى الذين يتعافون من هجوم بطائرة إيرانية مسيرة في بداية الحرب، وهي إصابة تسببت في توقف نبضه لعدة دقائق.

يعاني هيكس أيضا من آثار إصابة دماغية رضية ناجمة عن الانفجار قد تسبب له مشكلات صحية مدى الحياة نتيجة الشظايا التي قطعت شريانا وكسرت فكه.

وقال لرويترز “بدا الأمر وكأن طائرة صغيرة ذات محرك مروحي تقترب بسرعة… ثم اصطدمت بالمبنى وانفجرت. أتذكر كرة كبيرة ساطعة من اللهب وضغطا وحرارة شديدين، ثم فقدت الوعي”.

هيكس ليس الوحيد الذي يتأقلم مع الوضع الجديد. ويقول إن مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، حيث يتلقى العلاج، يتعامل مع زيادة جديدة في الحالات التي تحتاج لرعاية طبية من المصابين في ساحات القتال بعد مرور سنوات على حربي أفغانستان والعراق.

وأصيب نحو 400 جندي أمريكي خلال الحرب، العديد منهم بإصابات دماغية رضية مثل هيكس. وأفاد الجيش الأمريكي بأن أكثر من 90 بالمئة منهم عادوا إلى الخدمة. وقتل 13 جنديا.

وتواجه عائلات الجنود الأمريكيين أيضا ضغوطا نفسية وسط حالة من الارتباك بشأن ما يحدث خلال وقف إطلاق النار.

وتنشر وسائل إعلام إيرانية رسمية بشكل متكرر تقارير عن مهاجمة سفن وطائرات أمريكية. ويوم الجمعة، قالت إيران إنها أطلقت أعيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان، وهو ما ينفيه الجيش الأمريكي.

وقالت ياديرا ديسينت، والدة سرجنت في قوات الاحتياط بالجيش من وادي سان فرناندو في كاليفورنيا “من المخيف حقا عدم معرفة تفاصيل ما يحدث بالضبط”.

وطلبت ديسينت عدم ذكر اسم ابنها خوفا من عواقب من الجيش الأمريكي. وشاركت في احتجاجات للمطالبة بإنهاء الحرب التي أضرت بشعبية ترامب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس في مايو أيار أن واحدا فقط من كل أربعة مشاركين قال إن العمل العسكري الأمريكي في إيران يستحق العناء.

وقالت ديسينت إن ابنها شهد هجمات متعددة على موقعه بطائرات إيرانية مسيرة، وتساقط حطامها حوله بعد اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية.

وأضافت “عادة أبعث برسالة نصية كل يوم أقول فيها ‘صباح الخير يا بني. أحبك’… بين الحين والآخر، أتلقى رسائل مثل ‘أحبك يا أمي’ أو ‘اشتقت إليك’ أو ما شابه”.

* تهديد مستمر

في وقت تتفاوض فيه الولايات المتحدة وإيران على اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره 20 بالمئة تقريبا من نفط العالم قبل الحرب، يزيد ترجيح أن أي اتفاق سيؤدي إلى تمديد وقف إطلاق النار مع تأجيل مناقشة بعض القضايا الأكثر تعقيدا، مثل البرنامج النووي لطهران.

يشير ذلك إلى أن حالة الجمود المتوترة والمطالب المفروضة على الجيش الأمريكي ستستمر.

وتتجلى علامات الضغط على العمليات العسكرية في الإنفاق الهائل على الذخائر خلال الحرب. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الأمر قد يستغرق سنوات لإعادة ملء مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ والمقذوفات الاعتراضية بالكامل.

وقال توم كاراكو مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة إن الأمر لا يقتصر على تناقص المخزونات فقط.

وتابع قائلا “الحروب مكلفة.. تستنزف المعدات والأفراد، وكذلك الصواريخ التي يتم إطلاقها”.

وبقي هيكس على اتصال مع رفاقه في الشرق الأوسط بعد عودته إلى ولاية ماريلاند، ويشعر بعضهم بالإحباط بسبب تمديد مهمات الانتشار مع استمرار الأزمة.

وقال “إنهم الآن في وضع أفضل بكثير مما كانوا عليه. لم يعد التهديد بالسوء الذي كان عليه” في إشارة إلى تراجع العمليات القتالية.

لكن هيكس يحمل في قلبه ندبة من فقد ستة من زملائه في الهجوم الذي أصيب فيه في الكويت ومنهم السرجنت نيكول أمور، التي كانت تبلغ من العمر 39 عاما.

وقال “كنت أتحدث مع السرجنت أمور عندما وقعت ضربة الطائرة المسيرة. كانت على بعد حوالي 10 أقدام مني… إنه أمر سأضطر للتعامل مع تأثيره طوال حياتي”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)