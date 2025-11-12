بودكاست من داخل جنيف: قصة الحرب والإعلام
كيف يقوم الصحفيون بتغطية الحرب عندما يُمنعون من الوصول إلى الميدان؟
“لأول مرة أعتقد منذ الحرب العالمية الثانية، لم تسمح إسرائيل للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة. هذا أمر غير مسبوق”، يقول الصحفي الإسرائيلي ميرون رابوبورت.
ولقد دفع الصحفيون الفلسطينيون، الذين يعيشون في غزة، ثمناً باهظاً لقيامهم بتغطية الحرب الأخيرة في غزة.
“غزة كانت قصة رعب. تقدر لجنة حماية الصحفيين أن حوالي 200 صحفي فلسطيني.ة قد قتلوا في العامين الماضيين”، يقول نيك كامينغ-بروس، متعاون في نيويورك تايمز.
يبدو أن العديد منهم قد تم استهدافهم بشكل متعمد.
+ غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية: دمار شامل ووضع إنساني منهار
وتقول إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحرية التعبير والرأي: “لقد أخبرني الصحفيون.ات أن ارتداء سترة مكتوب عليها ‘صحافة’ لا يحميك. بل يجعلك هدفاً. هذا غير مقبول تماماً”.
كما تتوجه وكالات الإغاثة إلى غزة وتنقل بدورها تقارير عمّا تشاهده هناك.
“لقد قمنا بتغطية حرب على الأطفال، ومجاعة، وتفشي شلل الأطفال. دائماً، دائماً، وفقط مع البيانات والشهادات”، يقول جيمس إلدر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
لكن غالباً ما يتم رفض أدلتهم.
لقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “لا توجد مجاعة في قطاع غزة. هذا ببساطة غير صحيح”.
هل كان ينبغي على الصحفيين أن يضغطوا أكثر للحصول على حق الوصول؟
هذا هو رأي رابوبورت: “كان ينبغي على الإعلام الدولي أن يقول لإسرائيل، ‘لن نقبل أي تعليقات من الحكومة الإسرائيلية ما لم تسمحوا لنا بالدخول'”.
انضم.ي إلى المضيفة إيموجين فولكس واستمع.ي إلى هذا النقاش الهام:
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
مراجعة: مي المهدي
