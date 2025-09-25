The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

جهادي فرنسي على صلة بهجوم نيس في 2016 سيُحاكم في العراق (مصدر مقرّب من التحقيق)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

سيُحاكم الفرنسي أدريان غيال الذي أعلن تبنّي تنظيم الدولة الإسلامية هجوم مدينة نيس عام 2016، في العراق، على غرار 46 جهاديا فرنسيا آخرين نُقلوا من سوريا، حسبما قال مصدر مقرّب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته نظرا لحساسية الملف “أدريان غيال المعروف بـ+أبو أسامة الفرنسي+ لا يزال قيد التحقيق في العراق، بعدما نُقل مع 46 فرنسيا آخرين من سوريا قبل شهرين”.

وأضاف “ستتم محاكمتهم في العراق وجميعهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية”.

وعُرف غيال بعمله في مؤسسات دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية، وأذاع باسم التنظيم بيانات تبنّي هجمات، بينها الهجوم الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا في نيس بجنوب فرنسا عام 2016.

ويُعتبر غيال من أخطر الجهاديين الفرنسيين في صفوف التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا اعتبارا من العام 2014، حتى دحره من العراق في 2017 ثمّ من سوريا في 2019.

وانتقل غيال إلى سوريا حيث التحق بالتنظيم في 2015. واعتقلته قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في الرقة (شمال) في أيار/مايو 2018.

أمضى سنوات في سجون الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، قبل نقله مع 46 فرنسيا في تموز/يوليو الى العراق حيث يُحقق معهم في جرائم مرتبطة بالتنظيم يُفترض أنها ارتكبت في البلاد.

وقال محاميه إتيان مانجوه لوكالة فرانس برس الخميس “لم يزر أدريان غيال العراق قطّ، ولا علاقة له بهذا البلد. لا منطق في محاكمته هناك”.

واعتبر أن “الطريقة الوحيدة لمحاكمته مع احترام حقوقه وحرياته هي إعادته إلى فرنسا من خلال إجراءات قانونية في فرنسا”.

وأكّد جهاز المخابرات العراقية الأسبوع الماضي أن هؤلاء “ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعضها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (…) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق”.

وبعد انتهاء مهمة فريق تابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم الدولة الاسلامية في 2024، أسس العراق المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي التابع لمجلس القضاء الأعلى، بهدف مواصلة جمع الأدلة وتوثيق جرائم التنظيم المتطرف. 

ويُعدّ المركز الجهة الرئيسية للتواصل مع الدول التي تحقّق في مجال مكافحة الإرهاب والمسؤول عن متابعة الطلبات القضائية العراقية لملاحقة مرتكبي الجرائم في صفوف التنظيم.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية” في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.

وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل. وخفّضت الأحكام في الاستئناف الى السجن مدى الحياة.

رح-ع ك/كبج/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية