جوتيريش يدعو إلى منح السلام فرصة في الصراع بين إسرائيل وإيران

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(رويترز) – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة من أن اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني ربما يشعل فتيل حرب لا يمكن السيطرة عليها، ودعا طرفي الصراع والأطراف المحتملة الأخرى إلى “إعطاء السلام فرصة”.

أدلى جوتيريش بهذه التعليقات أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينما كان وزراء خارجية بالاتحاد الأوروبي يلتقون بنظيرهم الإيراني يوم الجمعة في محاولة لاختبار مدى استعداد طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد، رغم ضآلة احتمالات توقف إسرائيل عن هجماتها قريبا.