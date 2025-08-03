جوليان أسانج يشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني

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خرج عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، بمن فيهم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، في مسيرة أغلقوا خلالها جسر ميناء سيدني الشهير في أستراليا.

وظهر أسانج الذي عاد إلى أستراليا العام الماضي بعدما أُطلق سراحه من سجن بريطاني خاضع لإجراءات أمنية مشددة، محاطا بأفراد من عائلته بينما سار إلى جانب وزير الخارجية الأسترالي السابق الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز بوب كار.

وهو لم يخاطب الحشد أو يتحدث إلى الإعلام.

عبّرت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا مؤخرا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في ظل تفاقم القلق والانتقادات الدولية حيال سوء التغذية في غزة.

ودعت أستراليا إلى إنهاء حرب غزة لكنها امتنعت حتى اللحظة عن اتّخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين.

غير أنها أعربت في بيان مشترك مع أكثر من عشر دول الثلاثاء عن “الاستعداد أو التفكير الإيجابي… في الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رئيسية باتّجاه حل الدولتين”.

وهتف المشاركون في مسيرة سيدني التي خرجت رغم الرياح العاتية والأمطار “وقف إطلاق النار الآن” و”الحرية لفلسطين”.

وأشارت شرطة نيوساوث ويلز إلى أنها نشرت مئات العناصر الإضافيين في أنحاء سيدني في سياق المسيرة.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن نيوساوث ويلز المنتمية إلى حزب الخضر اليساري مهرين فاروقي للحشد الذي تجمّع في لانغ بارك في سيدني إن المسيرة ستكون “تاريخية”.

ودعت إلى فرض “أشد العقوبات على إسرائيل” متّهمة قواتها بتنفيذ “مجازر” بحق أهالي غزة بينما انتقدت رئيس وزراء نيوساوث ويلز كريس مينز الذي عارض المسيرة.

ورفع عشرات المحتجين لافتات تعدد أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة منذ أن اندلعت الحرب عقب هجوم حماس على الدولة العبرية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ودعا عضو مجلس النواب عن حزب العمال إد هوسيك حزبه الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لوضع حد للحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 60430 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال 49 في غزة، من بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

بيس/لين/م ن