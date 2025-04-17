جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات “ديور” الرجالية

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أعلنت شركة الأزياء الفرنسية العملاقة “ديور” الخميس عن تعيين المصمم جوناثان أندرسون، صاحب التاريخ المهني الحافل في بعض من أهم دور الموضة، مديرا إبداعيا لمجموعتها الرجالية.

وكان أندرسون البالغ 40 عاما قد استقال من دار “لويفي” الشهر الماضي بعد أكثر من عقد ساهم خلاله في تحسين وضع العلامة الإسبانية العريقة.

ونجح المصمم الأيرلندي الشمالي الذي يحظى بشعبية واسعة بين نجوم الصف الأول، في زيادة جاذبية العلامة التجارية المعروفة بحقائب اليد المحببة لدى المشاهير، بعدما عانت مرحلة ركود استمرت سنوات.

وأعلن قطب الموضة برنار أرنو، الذي تمتلك شركته “ال في ام اتش” LVMH كلاً من “ديور” و”لويفي”، الخبر في اجتماع للمساهمين في باريس.

وقال “أؤكد لكم أن التصاميم في عرض أزياء مجموعة كريستيان ديور الرجالية المقبلة، الذي سيُقام في حزيران/يونيو (في باريس)، ستحمل توقيع جوناثان أندرسون”.

وقد سرت تكهنات كثيرة بأن أندرسون، المعروف بخياله الإبداعي، قد يتولى إدارة مجموعات ديور الرجالية والنسائية، والتي رأى بعض المراقبين أنها بحاجة إلى دفعة جديدة.

وقادت مصممة أزياء مجموعات ديور النسائية ماريا غراتسيا كيوري، مسيرة سنوات من النمو منذ توليها منصبها خلفا لراف سيمونز عام 2016، إذ ساهمت توجهاتها التحديثية ونشاطها النسوي في جذب عملاء جدد.

ويُتوقع أن تكون الإيرادات قد زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة تولي المصممة الإيطالية الإشراف على تصاميم المجموعة.

يحل أندرسون محل المصمم البريطاني كيم جونز في دار ديور للأزياء الرجالية، إثر استقالة الأخير في نهاية كانون الثاني/يناير بعد سبع سنوات حققت فيها الدار أيضا أداء تجاريا قويا، وظهرت بطابع شبابي برزت فيه تأثيرات متنوعة، من أزياء الشارع إلى الإطلالات الكلاسيكية للعلامة التجارية.

– سوق صعبة –

لكنّ أندرسون سيتولى هذه المهمة في وقت يعاني سوق السلع الفاخرة برمّته ظروفا تتسم بصعوبتها يوما بعد يوم، بفعل تباطؤ في الصين وتصاعد مقلق لحدّة الحرب التجارية العالمية.

وتندرج خطوة تعيين أندرسون ضمن إعادة نظر واسعة النطاق في المناصب العليا في دور الأزياء بعد استقالات بعض المصممين أو الاستغناء عن خدمات آخرين.

وتسعى دور أزياء كثيرة إما إلى ضم مصممين جدد أو إلى البحث عن مواهب جديدة، ومنها بينها “شانيل” و”سيلين” و”فندي” و”جيفنشي” و”غوتشي” و”دريس فان نوتن” و”توم فورد”.

ويُعدّ النجاح الذي حققه قسم الملابس والمنتجات الجلدية في “ديور” ذا أهمية مالية وتوريثية بالغة الأهمية بالنسبة لمالك “إل في إم إتش” برنار أرنو، أحد أغنى رجال العالم.

وعيّن أرنو ابنته دلفين مسؤولة عن “ديور كوتور” في شباط/فبراير 2023.

يُعرف أندرسون، نجل لاعب الر;بي الأيرلندي الدولي السابق ويلي أندرسون، بشخصيته المتواضعة، وغالبا ما يظهر مرتديا ملابس غير رسمية في نهاية عروضه.

وقد تدرّب في كلية لندن للأزياء وبدأ مسيرته المهنية في قسم التسويق في دار “برادا” قبل أن يطلق علامته التجارية الخاصة “جيه دبليو أندرسون” في عام 2008.

خلال فترة عمله في “لويفي”، أطلق حقيبة كلاسيكية عصرية جديدة تحمل اسم “ذي بازل”، وزيّنت تصاميمه إطلالات نجمات، من بيونسيه إلى ريهانا.

ادب-فغ/جك – ب ح