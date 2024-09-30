جيش لبنان ينسحب من مناطق على الحدود مع احتمال قرب توغل بري إسرائيلي

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من مايا الجبيلي وليلى بسام ومحمد الجبالي

واشنطن/بيروت/القدس (رويترز) – من مايا الجبيلي ومعيان لوبيل تيمور أزهري

واشنطن/بيروت/القدس (رويترز) –

انسحبت القوات اللبنانية من منطقة الحدود مع إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين مع اقتراب غزو بري إسرائيلي فيما يبدو بعد أيام فحسب من قتل إسرائيل للأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية في تصعيد للتوترات الإقليمية.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز إن تمركز القوات الإسرائيلية يشير إلى أن التوغل البري قد يكون وشيكا.

قال وزير الدفاع يوآف جالانت لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا وهذا يدعم هدف إعادة الإسرائيليين الذين فروا من صواريخ حزب الله في نحو عام من الحرب الحدودية.

وقال جالانت أيضا للقوات “سنستخدم كل الوسائل التي قد تكون مطلوبة.. قواتكم والقوات الأخرى، برا وبحرا وجوا. حظا سعيدا”.

قال مصدر أمني لبناني لرويترز إن القوات اللبنانية انسحبت من مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل إلى نحو خمسة كيلومترات شمال الحدود.

ولم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم الجيش اللبناني هذه التحركات.

وقال آمال الحوراني رئيس بلدية جديدة مرجعيون وهي قرية لبنانية ذات أغلبية مسيحية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن الحدود لرويترز إن اثنين من السكان المحليين تلقيا مكالمات من الجيش الإسرائيلي فيما يبدو تأمرهما بإخلاء المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المناطق المحيطة ببلدات المطلة ومسكاف عام وكفار جلعادي شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، منطقة عسكرية مغلقة وأن الدخول إلى هذه المناطق محظور.

واغتيال نصر الله يوم الجمعة واحد من أشد الضربات التي واجهها حزب الله وإيران منذ عقود، كونه أقوى زعيم فيما يعرف باسم (محور المقاومة) الذي يقف في وجه المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط.

وبعد شن غارات جوية مكثفة واغتيال قادة من حزب الله على مدى أسبوعين، أشارت إسرائيل إلى إن الغزو البري للبنان يلوح في الأفق.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته القول إن نطاق العملية سيكون أصغر من حرب إسرائيل ضد جماعة حزب الله في 2006 وستركز على أمن التجمعات السكنية على الحدود.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنفذ عمليات برية محدودة تركز على البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود.

ورفضت إسرائيل الأسبوع الماضي اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا يدعو إلى وقف إطلاق النار 21 يوما لإعطاء الوقت للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تسمح للمدنيين النازحين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين عند سؤاله عن هذه التقارير، “ما يريحني هو أن يتوقفوا عن ذلك”.

ولم يحرز بايدن حتى الآن نجاحا يذكر في حث إسرائيل على كبح جماح هجماتها على جماعة حزب الله أو على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار.