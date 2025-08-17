The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حرفيون مكسيكيون يتهمون “أديداس” بالاستحواذ الثقافي بسبب نسخ صنادل تقليدية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعرب حرفيون من بلدة صغيرة في جنوب المكسيك هذا الأسبوع، في شهادات تلقتها وكالة فرانس برس السبت، عن أسفهم لنسخ شركة “أديداس” المتخصصة في صناعة المعدات الرياضية تصاميم صنادلهم التقليدية في إطار تعاون مع الفنان الأميركي ويلي شافاريا.

ونددت السلطات المكسيكية مطلع آب/أغسطس بتقليد “أديداس” تصميما تقليديا من المنطقة، وهو صندل “واهاكا سليب-أون” من دون الحصول على إذن من مبتكريه. وقالت الحكومة المكسيكية إنها ستسعى للحصول على تعويض من الشركة الألمانية بتهمة الاستيلاء الثقافي.

وأكد الحرفيون، وهم من فيا إيدالغو يالالاغ في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك الجمعة أن الصنادل (المعروفة باسم “هواراتشي” في المكسيك) تتطلب حرفية دقيقة متوارثة منذ أجيال.

وقال رايموندو كويفاس، وهو حرفي من هذه البلدة التي يزيد عدد سكانها قليلا عن 1800 نسمة، لوكالة فرانس برس “نقوم بعمل شاق للغاية في صناعة الهواراتشي”.

يعمل عشرات الحرفيين المحليين في ورش بدائية لصنع أحذية الهواراتشي يدويا.

وأوضح كويفاس “نحن مستاؤون، ففي الواقع، هناك تجارة رابحة وراء هذه الصنادل. ليس من الصواب أن تجد شركة ما سهولة في قول +سأقلّد هذا النموذج وأربح منه+”.

وقال حرفي آخر، أنطونينو دومينغيز، إن حرفية صناعة الهواراتشي هي نتاج أجيال عدة في فيا إيدالغو يالالاغ. وأضاف “إنها نتاج أجيال من أجدادنا. هذا العمل الذي نسخوه منا يعود إلى سنوات”.

في الأسبوع الماضي، أقرّ المصمم المكسيكي الأميركي ويلي تشافاريا بأن صنادله لشركة “أديداس” استخدمت اسم ولاية واهاكا المكسيكية بشكل غير مناسب.

وأعرب المصمم في بيان لوكالة فرانس برس عن أسفه الشديد لانتحال هذا التصميم للاسم، وعدم تطويره بشراكة مباشرة وفعّالة مع سكان واهاكا، مقرّا بأن طرح الصنادل “لا يرقى إلى مستوى الاحترام والتعاون” الذي يستحقه مجتمع فيا إيدالغو يالالاغ.

من جهتها، اعتذرت أديداس وأكدت التزامها العمل مع المجتمع المحلي في “حوار قائم على الاحترام يُكرّم تراثه الثقافي”.

بور-يوغ/جك/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية