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حريق بمركز اتصالات رئيسي في وسط القاهرة

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اندلع حريق كبير في مركز اتصالات رئيسي في العاصمة المصرية الاثنين، بحسب ما ذكرت محافظة القاهرة في بيان، ما تسبب في انقطاع كبير في خدمات الهاتف والإنترنت. 

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن 14 شخصا أصيبوا بجروح في الحريق. 

بدأ الحريق في الطابق السابع من سنترال الهاتف التاريخي في وسط القاهرة. 

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس دخانا أسود كثيفا يتصاعد في أجواء المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من الطوابق العليا للمبنى، يمكن رؤيته من على بعد عدة كيلومترات. 

وأُرسلت فرق إطفاء إلى مكان الحادث. 

وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. 

وأفادت صحيفة الأهرام الحكومية أن الحريق تسبب بانقطاعات كبيرة في خدمات الهاتف والإنترنت في كل أنحاء العاصمة.

 يؤدي سنترال رمسيس، وهو مركز اتصالات رئيسي دورا محوريا في البنى التحتية للإنترنت والهاتف في مصر.

معف/س ح/ص ك

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