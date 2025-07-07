حريق في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة وشكاوى من تأثر الخدمات

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القاهرة (رويترز) – قالت محافظة القاهرة يوم الاثنين إن حريقا نشب في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة مما استدعى فصل الغاز والكهرباء عن المبنى الحيوي الذي يخدم عددا كبيرا من سكان العاصمة المصرية.

وأوضحت المحافظة في بيان بصفحتها على فيسبوك أن “غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار”.

وأضافت أنه “على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى”.

وشكا عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم الشخصية من تأثير خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت ببعض مناطق القاهرة.