حريق في مصنع ملابس بمصر ووفاة 11

القاهرة (رويترز) – قالت وزراة الصحة المصرية إن حريقا اندلع صباح يوم الجمعة في مصنع ملابس بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي القاهرة مما أسفر عن وفاة 11.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، وأدى ذلك لانهيار جزء من المبنى.

وأوضحت الوزارة أن 26 مصابا، غادروا المستشفيات “بعد تلقي الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية، فيما لاتزال 7 حالات فقط تتلقى الخدمات الطبية في المستشفيات، كما أسفر الحادث عن وفاة 11 مواطنا”.

(تغطية صحفية سها جادو للنشرة العربية)