حزب العمال الحاكم في أستراليا يفوز بالانتخابات

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فاز رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي السبت في الانتخابات العامة بعد حملة طغت عليها مشاكل التضخم والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

واختار غالبية الأستراليين حزب العمال بقيادة ألبانيزي (62 عاما) على حساب التحالف الليبرالي الوطني اليميني بقيادة بيتر داتون (54 عاما).

وحزب العمال في طريقه إلى تحقيق غالبية برلمانية واسعة قد تتجاوز التوقعات، إذ إن زعيم المعارضة داتون خسر حتى مقعده التشريعي.

وقال ألبانيزي في خطاب النصر أمام حشد صاخب “اليوم، صوّت الشعب الأسترالي لصالح القيم الأسترالية. من أجل العدالة والطموح والفرصة للجميع”.

وأضاف “في هذا الوقت من عدم اليقين العالمي، اختار الأستراليون التفاؤل والعزيمة”.

واحتفل أنصار حزب العمال المتحمسون في سيدني، وهم يهتفون بلقبه “ألبو” عندما تم إعلان النتائج على شاشة التلفزيون.

ووعد أنتوني ألبانيزي بدعم الطاقات المتجددة، ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وضخ الأموال في نظام الرعاية الصحية المتدهور.

أما زعيم الحزب الليبرالي وضابط الشرطة السابق بيتر داتون فتعهد خفض الهجرة ومكافحة الجريمة وإنهاء حظر طويل الأمد على الطاقة النووية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاضرا بقوة منذ الأيام الأولى للحملة الانتخابية، في ظل اهتمام عالمي لمعرفة ما إذا كانت الفوضى الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية ستؤثر على النتيجة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدني هنري ماهر لوكالة فرانس برس “في أوقات عدم الاستقرار، نتوقع أن يتمسك الناس بالحاكم الذي يشغل المنصب”.

وأثارت وعود داتون بتقليص حجم الإدارة العامة استياء كثيرين، بعدما أدت تخفيضات مماثلة بقيادة إيلون ماسك إلى حالة من الفوضى في الولايات المتحدة.

كما أن اقتراحه الرائد بإنشاء مفاعلات نووية في مختلف أنحاء أستراليا اعتُبر على نطاق واسع أنه يشكل عبئا.

وقال ألبانيزي مساء السبت بالتوقيت المحلي “ستختار حكومتنا الطريقة الأسترالية”.

وأضاف “لسنا بحاجة إلى التوسل، أو الاقتراض، أو النسخ من أي مكان آخر. ولا نطلب وحيا من الخارج”.

– ظلّ ترامب –

حتى قبل فرز الأصوات الأولى، تزايدت التكهنات حول مصير بيتر داتون السياسي إذا خسر الانتخابات.

وقال داتون في خطاب أمام أنصاره “لم نحقق أداء جيدا بما فيه الكفاية في هذه الحملة – وهذا واضحٌ الليلة، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

وأظهر بعض استطلاعات الرأي أن دعم داتون يتراجع بسبب ترامب الذي أشاد به هذا العام ووصفه بأنه “مفكر كبير” له “ثقل” على الساحة العالمية.

وقال الناخب آلان ويتمان (59 عاما) قبل الإدلاء بصوته السبت “دونالد ترامب مجنون مثل ثعبان مقطوع الرأس، ونحن جميعا نعلم ذلك”.

وأضاف “علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بحذر”.

والتصويت إلزامي، ويعاقب على التخلف عنه بغرامة قدرها 20 دولارا أستراليا (13 دولارا أميركيا)، ما يؤدي عادة إلى مشاركة تتجاوز 90 في المئة.

مع شعور الأستراليين بالتوتر بسبب ترامب، تبنى كل من داتون وألبانيزي لهجة أكثر عدوانية تجاهه.

وقال داتون في نيسان/أبريل الماضي “إذا كنت بحاجة إلى خوض معركة مع دونالد ترامب أو أي زعيم عالمي آخر، من أجل تعزيز مصالح أمتنا، فسأفعل ذلك على الفور”.

ودان ألبانيزي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي باعتبارها “ضررا اقتصاديا ذاتيا” و”خطوة لا يقدم عليها صديق”.

– ارتفاع الأسعار –

هيمنت المخاوف الاقتصادية في تحديد خيار العديد من الأسر الأسترالية التي تواجه صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الحليب والخبز والكهرباء والبنزين.

وقالت الناخبة روبين نوكس لوكالة فرانس برس في مدينة بريزبن “كلفة المعيشة مرتفعة للغاية في الوقت الحالي. لذلك، تُعدّ الضرائب أيضا أمرا بالغ الأهمية، وكذلك أسعار البنزين وجميع السلع الأساسية”.

وأعرب الناخب جاريد بيل عن مخاوف مماثلة، قائلا إن “محلات البقالة لدينا أصبحت بالتأكيد أكثر كلفة بكثير مما كانت عليه قبل عامين”.

وتبنت حكومة أنتوني ألبانيزي الجهود العالمية لإزالة الكربون، محذّرة من مستقبل لا مكان فيه لصادرات خام الحديد والفحم الملوث.

أما بيتر داتون فاقترح خطة بقيمة 200 مليار دولار لبناء سبعة مفاعلات نووية على نطاق صناعي، ما يلغي الحاجة إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

سفت/ح س/ب ق