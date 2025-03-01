حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار استجابة لدعوة زعيمه المسجون

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(رويترز) – ذكرت وكالة أنباء مقربة من حزب العمال الكردستاني المحظور يوم السبت أنه قرر الامتثال لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة مهمة لإنهاء صراع مستمر منذ 40 عاما مع الحكومة التركية.

ودعا أوجلان يوم الخميس حزب العمال الكردستاني لنزع سلاحه وحل نفسه في خطوة أيدتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي الموالي للأكراد.

وقد تكون لهذه الدعوة، حال نجاحها، تبعات بعيدة المدى على المنطقة وقد تنهي صراعا أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني، المتمركز الآن في منطقة جبلية بشمال العراق، حمل السلاح في عام 1984.

وقال حزب العمال الكردستاني إنه يأمل في أن تطلق أنقرة سراح أوجلان المحتجز في عزلة تامة تقريبا منذ 1999 كي يتسنى له قيادة عملية نزع السلاح، وأضاف أن هناك حاجة لوضع شروط سياسية وديمقراطية لإنجاح العملية.

ونقلت وكالة فرات للأنباء عن الجماعة قولها في بيان “نحن، كحزب العمال الكردستاني، نتفق مع مضمون الدعوة المذكورة بشكل مباشر ونعلن أننا سنلتزم بمتطلبات الدعوة وننفذها من جانبنا، ولكن مع ذلك، لا بد من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضا لضمان النجاح”.

وأضافت “وفي هذا السياق، نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم إيذانا بتحقيق دعوة القائد آبو المتمثلة في السلام والمجتمع الديمقراطي، ولن تقوم أي من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن الهجمات ضدنا، كما أن تحقيق قضايا مثل وضع السلاح، لا يمكن أن تتم إلا بالقيادة العملية للقائد آبو”.

وحث حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الحكومة يوم الجمعة على اتخاذ خطوات نحو التحول الديمقراطي، مشددا على ضرورة وجود استجابة من الحكومة.

وترفض الحكومة التفاوض مع حزب العمال الكردستاني وتقول إن جميع المسلحين الأكراد، بما في ذلك في العراق وسوريا، يجب أن يلقوا أسلحتهم.

وفي حين رحبت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة بدعوة أوجلان ووصفتها بأنها إيجابية، قالت إن هذه الدعوة لا تنطبق عليها.

ودعت أنقرة مرارا وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية إلى نزع سلاحها منذ سقوط بشار الأسد العام الماضي، محذرة من أنها قد تواجه عملا عسكريا.

ولاقت دعوة أوجلان، التي كانت نتيجة اقتراح مفاجئ في أكتوبر تشرين الأول الماضي من أحد الحلفاء القوميين للرئيس التركي، ترحيبا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين، بالإضافة إلى العراق وإيران.