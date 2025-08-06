The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حزب الله: حكومة لبنان “ارتكبت خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

بيروت (رويترز) – نددت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء بقرار حكومة لبنان التوجه نحو حصر السلاح في يد الدولة واصفة إياه “بالخطيئة الكبرى” التي لا تخدم إلا إسرائيل، في قرار يعمق الانقسام إزاء الدعوات لنزع سلاح الجماعة الشيعية.

وقالت الجماعة في بيان مكتوب إن الحكومة “ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي”.

وأضافت أن القرار “يحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان… (و) يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ‏ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع”.

وذكرت أنها ستتعامل مع هذا القرار “كأنه غير موجود”.

وفي تحد للجماعة المتحالفة مع إيران، فوضت الحكومة اللبنانية الجيش يوم الثلاثاء بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد ست قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كثفت الولايات المتحدة وأحزاب مناهضة لحزب الله في لبنان الضغوط على الحكومة للالتزام علنا بنزع سلاح الجماعة وسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل قصفها للبنان إذا لم تتخذ هذا الإجراء.

وقال حزب الله في بيانه “جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي (إلى لبنان توماس) براك”.

وأضاف “خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة (جلسة مجلس الوزراء) هو تعبير عن الرفض لهذا القرار”.

وقال “نحن منفتحون على الحوار… ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان”.

وختم حزب الله بيانه موجها حديثه إلى مؤيديه قائلا “غيمة صيف وتمر… تعودنا أن نصبر ونفوز”.

كانت جلسة مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي اللبناني هي المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس مسألة سلاح حزب الله، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره عندما كان الحزب في أوج قوته قبل حرب مدمرة مع إسرائيل العام الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس مجددا يوم الخميس لمواصلة مناقشات المقترحات الأمريكية لنزع سلاح حزب الله ضمن إطار زمني محدد.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية