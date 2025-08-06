حزب الله: حكومة لبنان “ارتكبت خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة

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بيروت (رويترز) – نددت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء بقرار حكومة لبنان التوجه نحو حصر السلاح في يد الدولة واصفة إياه “بالخطيئة الكبرى” التي لا تخدم إلا إسرائيل، في قرار يعمق الانقسام إزاء الدعوات لنزع سلاح الجماعة الشيعية.

وقالت الجماعة في بيان مكتوب إن الحكومة “ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي”.

وأضافت أن القرار “يحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان… (و) يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ‏ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع”.

وذكرت أنها ستتعامل مع هذا القرار “كأنه غير موجود”.

وفي تحد للجماعة المتحالفة مع إيران، فوضت الحكومة اللبنانية الجيش يوم الثلاثاء بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد ست قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كثفت الولايات المتحدة وأحزاب مناهضة لحزب الله في لبنان الضغوط على الحكومة للالتزام علنا بنزع سلاح الجماعة وسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل قصفها للبنان إذا لم تتخذ هذا الإجراء.

وقال حزب الله في بيانه “جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي (إلى لبنان توماس) براك”.

وأضاف “خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة (جلسة مجلس الوزراء) هو تعبير عن الرفض لهذا القرار”.

وقال “نحن منفتحون على الحوار… ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان”.

وختم حزب الله بيانه موجها حديثه إلى مؤيديه قائلا “غيمة صيف وتمر… تعودنا أن نصبر ونفوز”.

كانت جلسة مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي اللبناني هي المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس مسألة سلاح حزب الله، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره عندما كان الحزب في أوج قوته قبل حرب مدمرة مع إسرائيل العام الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس مجددا يوم الخميس لمواصلة مناقشات المقترحات الأمريكية لنزع سلاح حزب الله ضمن إطار زمني محدد.

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(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)