حزب الله: وقف إطلاق النار لا معنى له مع استمرار القتال بالجنوب

بيروت 24 أبريل نيسان (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اليوم الجمعة إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لا معنى له وذلك غداة تمديده ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي أفادت فيه السلطات اللبنانية بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية وأسقط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار أمس الخميس بعد استضافة سفيري إسرائيل ولبنان في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق بين حكومتي لبنان وإسرائيل يوم الأحد.

وفي حين أدى وقف إطلاق النار إلى انخفاض كبير في الأعمال القتالية، واصلت إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران تبادل الضربات في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل جنودها في “منطقة عازلة” أعلنتها من جانب واحد.

وقال علي فياض النائب البرلماني عن حزب الله في بيان تعليقا على التمديد “وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية اغتيالا وقصفا وإطلاقا للنيران، واستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة بذريعة الأخطار المحتملة”.

وأضاف “كل اعتداء إسرائيلي على لبنان يعطي المقاومة الحق بالرد”.

وحزب الله ليس طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار، واعترض بشدة على الاتصالات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

*المنطقة العازلة

ولا يتطلب اتفاق 16 أبريل نيسان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحزام الذي استولت عليه خلال الحرب في جنوب لبنان. وتمتد هذه المنطقة من خمسة إلى عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتقول إسرائيل إن المنطقة العازلة تهدف إلى حماية شمال إسرائيل من هجمات حزب الله، الذي أطلق مئات الصواريخ على إسرائيل خلال الحرب.

وتجددت الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس آذار عندما أطلقت الجماعة النار دعما لإيران في الحرب التي تشهدها المنطقة. وجاء وقف إطلاق النار في لبنان بمعزل عن جهود واشنطن لحل الصراع مع طهران رغم أن إيران طلبت ضم لبنان إلى أي اتفاق عن هدنة أوسع.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ما يقرب من 2500 شخص لقوا حتفهم منذ الثاني من مارس آذار.

* تحذير إسرائيلي

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة جوية إسرائيلية قتلت شخصين في قرية تولين في الجنوب اليوم الجمعة.

وأعلن كل من حزب الله والجيش الإسرائيلي أن الجماعة الشيعية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية. وحدد حزب الله أنها من طراز (هيرميس 450) وقال إنه أسقطها بصاروخ سطح-جو.

وقال مراسلو رويترز إن طائرة مسيرة إسرائيلية شوهدت تحلق فوق بيروت طوال اليوم الجمعة.

وحذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير عامص الجنوبية من مغادرة منازلهم، قائلا إنه يعتزم اتخاذ إجراءات تستهدف “أنشطة حزب الله” هناك.

وتقع دير عامص شمال المنطقة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وكانت هذه المرة الأولى التي تصدر فيها إسرائيل مثل هذا التحذير منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 16 أبريل نيسان. ولم يقدم التحذير الإسرائيلي، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أي تفاصيل عن الأنشطة التي قال إن حزب الله يقوم بها في البلدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مسيرة قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، وإن صفارات الإنذار دوت وفقا للبروتوكول.

*السكان يطالبون بإنهاء القتال

أثار استمرار القتال غضب اللبنانيين الذين سئموا الحرب، والذين يقولون إنهم يريدون وقفا حقيقيا لإطلاق النار يضع حدا كاملا للعنف.

وقال نعيم صالح، صاحب كشك لبيع الصحف في بيروت يبلغ من العمر 73 عاما “هذا شو؟ هذا وقف إطلاق النار اسمه؟ ولا هذا ضحك على العقول؟”.

وعاد سكان شمال إسرائيل في الغالب إلى حياتهم اليومية، لكنهم عبروا عن تشاؤمهم إزاء استمرار وقف إطلاق النار مع لبنان.

وقال إلياد إيني، أحد سكان نهاريا التي لا تبعد إلا عشرة كيلومترات من الحدود مع لبنان إنه يعتقد بأن وقف إطلاق النار هش للغاية، ولن يدوم طويلا للأسف.

وأدت الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في الجنوب، بينهم صحفي.

وقال يحيئيل ليتر سفير إسرائيل في واشنطن في كلمته الافتتاحية خلال محادثات أمس الخميس ” يجب على لبنان أن يعترف بالوجود المؤقت للجيش الإسرائيلي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة قوة معادية تطلق النار على السكان”.

ودعت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى معوض، في بيان مكتوب أرسلته لرويترز، إلى احترام وقف إطلاق النار احتراما كاملا، وقالت إن ذلك سيتيح الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات جادة.

و أعلن لبنان أنه يهدف إلى ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من أراضيه في محادثات أوسع نطاقا مع إسرائيل في مرحلة لاحقة.

وقال ترامب أمس الخميس إنه يتطلع إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون في المستقبل القريب، مضيفا أن هناك “فرصة كبيرة” للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين هذا العام.

وقالت إسرائيل إن هجمات حزب الله أدت إلى مقتل مدنيين اثنين في إسرائيل بعد الثاني من مارس آذار، بينما لقي 15 جنديا إسرائيليا حتفهم في لبنان منذ ذلك الحين.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)