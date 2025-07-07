حزب مؤيد للأكراد في تركيا يعتزم لقاء أردوغان

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إسطنبول (رويترز) – من المقرر أن يلتقي حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد في تركيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين سعيا لدفع عملية السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال الحزب، وهو ثالث أكبر أحزاب البلاد ولعب دورا رئيسيا في تسهيل قرار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في مايو أيار، إنه التقى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في السجن يوم الأحد.

وأضاف في بيان “أوجلان أكد أنه يولي أهمية كبيرة لاجتماع وفدنا مع الرئيس ووصفه بالتاريخي”.

قرر حزب العمال الكردستاني في مايو أيار حل نفسه وإنهاء حمل السلاح الذي رفعه في وجه الدولة التركية منذ أكثر من أربعة عقود. وقال مسؤولون ومصادر إن الحزب قد يبدأ تسليم أسلحته في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يستقبل أردوغان قادة الحزب في أنقرة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يناقشوا آخر التطورات في عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.

ومنذ طلب أوجلان العلني حل حزب العمال الكردستاني في فبراير شباط، عقد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب محادثات مع أردوغان ومسؤولين حكوميين آخرين سعيا إلى دفع عملية السلام المحتملة.

ومنذ حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألفا وفرض عبئا اقتصاديا هائلا على البلاد كما أجج التوتر الاجتماعي.