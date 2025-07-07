حزب موال للأكراد يناقش نزع سلاح حزب العمال الكردستاني مع أردوغان

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من إيجي توكساباي

أنقرة (رويترز) – قال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي الموالي للأكراد في تركيا إن وفدا من الحزب التقى بالرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين لمناقشة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني ونقل إليه آراء الحزب وتوصياته بشأن الخطوات المحتملة التالية.

وجاء الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة في مقر الرئاسة بأنقرة، وسط تقارير إعلامية تركية تفيد بأن حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا دمويا مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود، سيبدأ تسليم أسلحته في العراق هذا الأسبوع.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي الموالي للأكراد إنه جرى التأكيد على “الإرادة المتبادلة لدفع العملية قدما” خلال الاجتماع مع أردوغان، دون الخوض في تفاصيل أخرى. ولم يصدر أي تعليق بعد من الرئاسة التركية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي والذي لعب دورا رئيسيا في تسهيل قرار حزب العمال الكردستاني بنزع سلاحه، أنه التقى بزعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان في السجن يوم الأحد.

وأكد الحزب أن أوجلان “أعطى أهمية كبيرة” لاجتماع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب مع أردوغان، واصفا إياه بأنه “تاريخي”.

وقرر حزب العمال الكردستاني في مايو أيار حل نفسه وإنهاء كفاحه المسلح. ووفقا لما ذكره مسؤولون ومصادر في وقت سابق، قد يبدأ الحزب بتسليم أسلحته في الأيام المقبلة.

ومنذ الدعوة العلنية التي وجهها أوجلان في فبراير شباط إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المتمركزين في جبال شمال العراق، عقد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب محادثات مع أردوغان ومسؤولين حكوميين آخرين سعيا لدفع عملية السلام المحتملة.