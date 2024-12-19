حصري-بايدن سيقدم تقريرا للكونجرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة للسودان

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من باتريشيا زينجيرل

واشنطن (رويترز) – كشف خطاب اطلعت عليه رويترز يوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير كانون الثاني بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بأسلحة.

وجاء الخطاب من بريت ماكجورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تقوم بتسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.