حصري-دليل وحيد منذ 11 عاما.. ضعف الأمل في العثور على صحفي أمريكي بسوريا

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من إيرين بانكو وجوناثان لانداي

واشنطن (رويترز) – في الأيام الأولى من عام 2013، كان رجل أمريكي يرتدي ملابس ممزقة يتنقل بين المنازل في شوارع حي المزة الراقي في دمشق بحثا عن مدني يؤويه في مكان آمن بعد أكثر من خمسة أشهر من الأسر في زنازين خرسانية في سجن محلي.

وكان الصحفي أوستن تايس قد وقع في الأسر أثناء رحلة صحفية إلى سوريا في أغسطس آب 2012. وقال مسؤول أمريكي حالي وثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين ومصدر مطلع لرويترز إن تايس تمكن من التسلل من زنزانته. واشترط الجميع عدم الكشف عن هوياتهم للتحدث بحرية عن معلومات استخباراتية أمريكية حساسة.

وقال المسؤولون إن هروب تايس في عام 2013، وكانت رويترز أول من نشر عنه، كان أول مرة يُرى فيها الصحفي الأمريكي في العلن بعد اختفائه.

وأصبح تايس الآن محور عملية بحث واسعة النطاق بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في الأيام القليلة الماضية بعد 13 عاما من الحرب الأهلية. وأطلقت قوات المعارضة السورية بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام منذ ذلك الحين سراح الآلاف من الأشخاص من سجون في دمشق كان الأسد يحتجز فيها معارضين سياسيين ومدنيين وأجانب.

ولم يُعثر على أثر للمواطن الأمريكي حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي إنه لا توجد أي دلائل يعول عليها عن مكان وجوده، لكن لا دليل دامغا أيضا على وفاته.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هروب تايس من السجن في عام 2013، حيث كان يعتقد أنه محتجز لدى جماعة مسلحة موالية للحكومة، هو الدليل الأقوى الذي تملكه الحكومة الأمريكية على أن قوات موالية للأسد كانت تحتجز تايس. وسمح هذا على امتداد سنوات للمسؤولين الأمريكيين بالضغط على حكومة الأسد مباشرة في هذه المسألة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه القصة. ولم ترد بعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على طلبات التعليق.

وحين هرب تايس، شاهده بعض سكان حي المزة وهو يتجول في الشارع. وقال شخص مطلع على عملية الهروب إنه دخل منزل عائلة سورية معروفة، لم يكشف عن اسمها لأسباب أمنية. وقال مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق إن تايس أعيد القبض عليه بعد هروبه بفترة وجيزة.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن قوات تابعة مباشرة للأسد على الأرجح أخذت تايس بعد هروبه. وقال أحد الأشخاص المطلعين على عملية الهروب إن تايس ربما جرى نقله جيئة وذهابا بين وكالات مخابرات حكومية مختلفة في السنوات التالية.

وقال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تلقت في عام 2016 معلومة أخرى تفيد بأن تايس نُقل إلى مستشفى في دمشق لتلقي العلاج من مرض ما، فيما قد يكون ثاني ظهور معروف لتايس. لكن المسؤولين الأمريكيين الحاليين ليسوا متأكدين من هذا التقرير بقدر تأكدهم من هروبه في عام 2013.

وعلى مدى السنوات الماضية، أعربت عائلة تايس التي قادت مساعي العثور عليه عن خيبة أملها في الإدارة الأمريكية، قائلة إنها لم تضع إطلاق سراح تايس كأولوية. والآن تتجمع الأسرة في واشنطن على أمل أن تتمكن قريبا من الاحتفال بحريته.

ورفضت العائلة الرد على طلب التعليق.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الماضي “نعتقد أنه على قيد الحياة. نعتقد أننا نستطيع إعادته، لكن ليس لدينا دليل مباشر على ذلك حتى الآن”. وأنعش التصريح التفاؤل بشأن مصير تايس.

وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، جمعت الوكالات الأمريكية، ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، آلاف الأدلة عن تايس. لكن يكاد يكون من المستحيل التحقق من أغلبها.