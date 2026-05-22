حصري-مصدر: وصول فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب مع أمريكا

reuters_tickers

1دقيقة

22 مايو أيار (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الجمعة إن فريقا تفاوضيا من قطر وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة.

وكانت الدوحة، التي أدت دور الوسيط في حرب غزة ومناطق أخرى تشهد توترا دوليا، نأت بنفسها حتى الآن عن الاضطلاع بدور الوساطة في الحرب مع إيران بعد أن تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية خلال الصراع الأحدث.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)