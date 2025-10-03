The Swiss voice in the world since 1935
حصيلة الإعصار بوالوي في فيتنام ترتفع إلى 51 قتيلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ارتفعت حصيلة الإعصار بوالوي الذي اجتاح فيتنام الأسبوع الماضي إلى 51 قتيلا، وفق ما أأعلنت وزارة البيئة الجمعة، فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين بعد أيام على الكارثة التي تسببت بأضرار جسيمة وفيضانات.

وذكرت الوزارة في بيان أن قيمة الأضرار الناتجة عن الإعصار قد تصل إلى 600 مليون دولار.

وضرب الإعصار وسط فيتنام مساء الأحد مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، واستمر حوالى 12 ساعة.

وشلت الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة العاصمة هانوي هذا الأسبوع.

وقضى عدة أشخاص في انزلاقات تربة وقعت في مناطق جبلية بشمال البلاد وقطعت الطريق إلى مواقع سياحية.

ويشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الفيضانات بدأت تنحسر، لكنهم يحذرون من أن الإعصار ماتمو الذي يقترب حاليا من شمال الفيليبين، قد يطال شمال فيتنام في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي هذه الحال، ستكون هذه العاصفة الحادية عشرة التي تشهدها فيتنام هذه السنة، في حين تسجل البلاد عموما ما يصل إلى عشرة عواصف سنويا.

ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواترا وشدّة في أنحاء العالم.

تمه/دص/غ ر

