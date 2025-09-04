حفيد مانديلا: محنة الفلسطينيين أسوأ من الفصل العنصري

2دقائق

جوهانسبرج (رويترز) – قال حفيد لنيلسون مانديلا إن حياة الفلسطينيين في ظل “الاحتلال الإسرائيلي” أسوأ من أي شيء عاشه السود في جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري، وحث المجتمع الدولي على تقديم العون لهم.

وتحدث ماندلا مانديلا (51 عاما) إلى رويترز مساء يوم الأربعاء في مطار جوهانسبرج حيث كان يستقل طائرة متجهة إلى تونس للانضمام إلى أسطول يهدف إلى إيصال المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى غزة رغم الحصار البحري الإسرائيلي.

وقال مانديلا “عدد منا ممن زاروا الأراضي المحتلة في فلسطين لم يعودوا إلا باستنتاج واحد وهو أن الفلسطينيين يعانون من شكل من أشكال الفصل العنصري أسوأ بكثير مما شهدناه نحن… نؤمن بأن على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الفلسطينيين كما وقفوا معنا جنبا إلى جنب”.

وترفض إسرائيل تشبيه حياة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال أو الحصار الاقتصادي منذ أكثر من نصف قرن بحقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عندما كانت الأغلبية السوداء محكومة من قبل حكومة أقلية بيضاء قمعية.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن الجوع منتشر على نطاق واسع في قطاع غزة، بينما وجد مرصد عالمي للجوع أن ربع السكان يعانون من المجاعة.

وشدد مانديلا على أنه عندما انتهى الفصل العنصري في عام 1994، كان ذلك بعد ضغوطات وعقوبات شديدة من الدول الأخرى.

وأوضح “لقد عزلوا جنوب أفريقيا التي عانت من الفصل العنصري ما أدى لانهياره في النهاية. ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك بالنسبة للفلسطينيين”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)