حقائق-بعد دعوة أوجلان للسلام مع الحكومة التركية.. ما هو حزب العمال الكردستاني؟

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إسطنبول (رويترز) – دعا مؤسس وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان يوم الخميس الجماعة إلى إلقاء السلاح وحل نفسها.

وإذا استجاب مقاتلو الجماعة، فسيفتح هذا الباب أمام إنهاء صراع دمر جنوب شرق تركيا على مدار أربعة عقود، وسيكون لذلك تداعيات كبيرة أيضا على المنطقة الأوسع نطاقا وخاصة سوريا والعراق المجاورتين.

وفيما يلي تفاصيل عن حزب العمال الكردستاني:

* ما هو حزب العمال الكردستاني؟

حزب العمال الكردستاني هو جماعة مسلحة أسسها أوجلان في جنوب شرق تركيا عام 1978 على أساس أيديولوجية مستقاة من الأفكار الماركسية اللينينية.

* ماذا تريد الجماعة؟

بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده على تركيا في عام 1984 مستهدفا إنشاء دولة كردية مستقلة، ثم عدل أهدافه فيما بعد إلى السعي إلى الحصول على مزيد من الحقوق للأكراد والحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع، معظمهم من المسلحين. وتركز القتال في المناطق الريفية في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الأكراد الغالبية العظمى من السكان، لكن الجماعة نفذت أيضا هجمات في مناطق حضرية من بينها أنقرة وإسطنبول.

وصنفت أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى الجماعة منظمة إرهابية.

* ما تاريخ الجماعة؟

نشط حزب العمال الكردستاني في سوريا حتى عام 1998 حين اضطر أوجلان إلى الفرار وسط ضغوط تركية متزايدة، وألقت قوات خاصة تركية القبض عليه بعد بضعة أشهر في كينيا.

وأصدرت محكمة تركية حكما بإعدامه في عام 1999، وتم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في أكتوبر تشرين الأول 2002 بعد أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام، وما زال أوجلان مسجونا في جزيرة بالقرب من إسطنبول.

وتراجعت حدة القتال بعد القبض على أوجلان، وانسحب مقاتلون متمردون من تركيا.

وبعد فورة من أعمال العنف، انخرطت تركيا وحزب العمال الكردستاني في محادثات سلام منذ أواخر عام 2012. وانهارت هذه العملية في يوليو تموز 2015، مما أطلق العنان للفترة الأكثر دموية من الصراع وأسفر عن دمار واسع النطاق في بعض المناطق الحضرية في جنوب شرق تركيا.

وفي أكتوبر تشرين الأول فاجأ دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية والحليف السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنقرة باقتراحه إطلاق سراح أوجلان إذا أعلن انتهاء تمرد الجماعة التي يتزعمها.

وأيد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان الاقتراح، وأجرى زعماء حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد الذي يسعى إلى مزيد من الحقوق والحكم الذاتي للأكراد، محادثات مع أوجلان في سجنه.

* أين يتركز الصراع الآن؟

في السنوات القليلة الماضية، انتقل الصراع إلى شمال العراق المجاور حيث يوجد لحزب العمال الكردستاني قواعد في مناطق جبلية، ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية.

وشنت أنقرة عمليات ضد المسلحين هناك، تضمنت ضربات جوية بطائرات حربية وبطائرات مسيرة قتالية، وقالت بغداد إن العمليات تنتهك سيادة العراق. لكن العراق وتركيا اتفقا على تعزيز التعاون في مواجهة حزب العمال الكردستاني الذي صنفته بغداد تنظيما محظورا لأول مرة.

وتستهدف تركيا أيضا تنظيم (وحدات حماية الشعب) الكردي في سوريا، وتعتبره تابعا لحزب العمال الكردستاني، ونفذت عمليات عبر الحدود إلى جانب القوات السورية المتحالفة معها لإبعاد التنظيم عن حدودها.

لكن وحدات حماية الشعب تقود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والشريك الأساسي في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ويشكل دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية مصدرا للتوتر بين الولايات المتحدة وتركيا منذ سنوات.

وتعزز موقف تركيا وتأثيرها في سوريا بعد الإطاحة في ديسمبر كانون الأول بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي اتخذت أنقرة موقفا ضده لفترة طويلة ودعمت قوات المعارضة السورية في مواجهته.

وطالبت تركيا بحل وحدات حماية الشعب وطرد قادة التنظيم من سوريا، وهددت بعملية عسكرية تركية “لسحق” الجماعة حال عدم تلبية مطالبها.

وسعى مسؤولون أتراك وأمريكيون وسوريون وأكراد إلى التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل المقاتلين الأكراد السوريين.