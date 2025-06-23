حقائق- شركات طيران تعلق رحلاتها في الشرق الأوسط

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(لتحديث قرارات شركات الطيران وإضافة طيران سنغافورة)

(رويترز) – دفعت الغارات الإسرائيلية على إيران شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى بعض الوجهات في الشرق الأوسط.

ومع دخول الصراع مرحلة جديدة في أعقاب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية، قررت شركات طيران إلغاء رحلات إلى وجهات منها دبي والدوحة.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من وإلى المنطقة:

– إير بالتيك:

قالت الشركة اللاتفية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر أيلول.