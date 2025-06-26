حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها في الشرق الأوسط

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(رويترز) – دفعت الغارات الإسرائيلية على إيران شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى بعض الوجهات في الشرق الأوسط بسبب إغلاق المجال الجوي لبعض الدول ومخاوف تتعلق بالسلامة.

ومع دخول الصراع مرحلة جديدة في أعقاب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية، قررت شركات طيران إلغاء رحلات إلى وجهات منها دبي والدوحة. ورغم إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتوقف الضربات الأمريكية أبقت بعض الشركات على هذا التعليق كليا أو جزئيا.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من وإلى المنطقة: