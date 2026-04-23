حقائق-شركات طيران تلغي رحلات مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط

reuters_tickers

9دقائق

23 أبريل نيسان (رويترز) – لا يزال السفر جوا على مستوى العالم يعاني من اضطرابات شديدة، ولا يزال الكثير من الناس غير قادرين على الذهاب إلى مقاصدهم بعدما أدت حرب إيران إلى إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة وأبوظبي.

فيما يلي آخر المستجدات بشأن الرحلات الجوية:

* طيران إيجه

تستأنف أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى تل أبيب من أثينا في 28 أبريل نيسان، ومن هرقليون في 30 أبريل نيسان، ومن رودس في الثالث من مايو أيار، ومن لارنكا في 21 مايو أيار. وتم إلغاء الرحلات من سالونيك إلى تل أبيب حتى 26 يونيو حزيران.

وستستأنف أيضا الرحلات إلى الرياض والعاصمة الأردنية عمان في 21 يونيو حزيران. وألغيت الرحلات إلى بيروت حتى 26 يونيو حزيران، وإلى دبي حتى 29 يونيو حزيران، وإلى أربيل وبغداد حتى الثاني من يوليو تموز.

* إير بالتيك

أعلنت شركة إير بالتيك في لاتفيا أن جميع رحلاتها إلى تل أبيب ألغيت حتى 31 مايو أيار. وألغت جميع الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

* إير كندا

ألغت شركة الطيران جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى السابع من سبتمبر أيلول.

* إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو أيار.

* إير فرانس- كيه.إل.إم

علقت شركة إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى الثالث من مايو أيار.

وعلقت كيه.إل.إم رحلاتها إلى الرياض والدمام ودبي حتى 14 يونيو حزيران.

* كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران، التي تتخذ من هونج كونج مقرا، جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 30 يونيو حزيران وخدمات الشحن الجوي إلى دبي والرياض حتى 31 مايو أيار. ولتلبية الطلب المتزايد على الرحلات إلى أوروبا، ستسير رحلات ركاب إضافية إلى لندن وباريس وزوريخ في أبريل نيسان. وتخطط لتشغيل جميع رحلاتها المقررة بعد يونيو حزيران.

* دلتا

ألغت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب وأجلت استئناف رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى الخامس من سبتمبر أيلول. وقالت إنها أجلت إطلاق خطها بين بوسطن وتل أبيب، المقرر في أواخر أكتوبر تشرين الأول حتى إشعار آخر.

* طيران العال

قالت شركة الطيران الإسرائيلية إنها تواصل زيادة عملياتها تدريجيا، وتعتزم تشغيل رحلات لنحو 40 وجهة نشطة اعتبارا من 27 أبريل نيسان. وتم إلغاء جميع الرحلات إلى دبي حتى 31 مايو أيار.

* طيران الإمارات

قالت الشركة إنها تعمل بجدول رحلات مخفض وتقوم برحلات إلى أكثر من 100 وجهة.

* الاتحاد للطيران

أعلنت شركة الطيران الإماراتية أنها تعمل بجدول رحلات محدود بين أبوظبي ونحو 80 وجهة.

* فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من يوليو تموز مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق وإيران وسوريا وإسرائيل. ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة آي.إيه.جي

ستقلص الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي رحلاتها إلى الشرق الأوسط عند استئناف الخدمات، وستلغي وجهة جدة نهائيا، وستزيد عدد الرحلات إلى الهند وأفريقيا.

وتعتزم الشركة تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة وتل أبيب ليصبح رحلة واحدة يوميا اعتبارا من أول يوليو تموز، وتخفيض عدد الرحلات إلى الرياض من رحلتين يوميا إلى رحلة واحدة بدءا من منتصف مايو أيار.

وتسري هذه التغييرات طوال موسم الصيف، الذي ينتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول، مع استئناف رحلة واحدة إلى دبي في 16 من الشهر نفسه.

وألغت شركة الطيران الاقتصادي إيبيريا إكسبريس التابعة لمجموعة آي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب وإليها حتى 31 مايو أيار.

* الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المقررة بين طوكيو والدوحة حتى 31 مايو أيار، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى أول يونيو حزيران. وتعتزم الشركة أيضا تشغيل رحلات إضافية بين طوكيو ولندن في 25 أبريل نيسان.

* لوت

علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو أيار. وألغت الرحلات إلى الرياض حتى 30 يونيو حزيران وإلى بيروت إلى 30 مايو أيار. وتخطط الشركة لتشغيل خطها الشتوي إلى دبي في أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة لوفتهانزا

أوقفت لوفتهانزا وسويس وأوستريان إيرلاينز وبروكسل إيرلاينز وإديلويس رحلاتها إلى دبي وتل أبيب حتى 31 مايو أيار، وإلى أبوظبي وعمان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

وتعتزم شركة الطيران الاقتصادي يورو وينجز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 مايو أيار وإلى بيروت وأربيل حتى 14 مايو أيار وإلى دبي وأبوظبي وعمان حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

ومددت شركة إيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب والرياض ودبي حتى 31 مايو أيار.

* الخطوط الجوية الماليزية

علقت الشركة جميع رحلاتها إلى الدوحة حتى 14 يونيو حزيران.

* نورويجيان إير

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي موعد إطلاق خدماتها إلى تل أبيب وبيروت إلى 15 يونيو حزيران.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى إيران والعراق وعمّان وبيروت والكويت والبحرين والدوحة والدمام والرياض ودبي وأبوظبي والشارقة حتى أول مايو أيار.

* كوانتاس

ستضيف شركة الطيران الأسترالية رحلات إلى روما وباريس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية. وستزيد الرحلات الجوية إلى باريس من ثلاث ذهابا وإيابا إلى خمس أسبوعيا، وستزيد كذلك الرحلات من بيرث إلى سنغافورة من واحدة يوميا إلى 10 رحلات أسبوعيا. وسيبدأ تطبيق جدول الرحلات المحدث تدريجيا بداية من منتصف أبريل نيسان وحتى أواخر يوليو تموز.

* الخطوط الجوية القطرية

استأنفت الشركة رحلاتها إلى دبي والشارقة في 23 أبريل نيسان، وستستأنف رحلاتها اليومية إلى دمشق من أول مايو أيار.

* الخطوط الملكية المغربية

أعلنت الشركة إلغاء رحلاتها إلى الدوحة حتى 30 يونيو حزيران وإلى دبي حتى 31 مايو أيار.

* الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 31 مايو أيار، مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس آذار حتى 24 أكتوبر تشرين الأول لتلبية الطلب المتزايد.

* الخطوط الجوية التركية

ألغت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا، رحلاتها إلى دبي حتى 30 أبريل نيسان.

* ويز إير

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى الرابع من مايو أيار، وعلقت رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وعمّان من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر أيلول. وعلقت جميع الرحلات إلى المدينة المنورة إلى أجل غير مسمى.

(إعداد بدور السعودي وأيمن سعد مسلم ونهى زكريا وحاتم علي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)