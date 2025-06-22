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حقائق-ما هو مضيق هرمز وما سبب أهميته الكبيرة للنفط؟

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(رويترز) – ذكر التلفزيون الإيراني يوم الأحد أن القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز يعود إلى أعلى هيئة أمنية في إيران، وذلك بعد أن أيد البرلمان هذا الإجراء ردا على قصف الولايات المتحدة مواقع نووية في طهران.

ومن شأن إغلاق إيران المضيق أن يُقيد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية. وسبق أن هددت طهران بإغلاقه دون أن تنفذ تهديدها.

وفيما يلي تفاصيل عن المضيق:

– يقع المضيق بين عُمان وإيران ويربط بين الخليج شمالا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا.

– يبلغ اتساعه 33 كيلومترا عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية