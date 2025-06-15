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حقائق-نظرة على قطاع الطاقة وبنيته التحتية في إيران

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الدوحة (رويترز) – قصفت إسرائيل منشأة في حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران يوم السبت في أول هجوم على قطاع النفط والغاز الإيراني، ضمن ما وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها عملية طويلة الأمد تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.

وأوقفت إيران إنتاج الغاز في جزء من حقل بارس الجنوبي، وهو أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم ويقع تحت مياه الخليج وتتقاسمه طهران مع قطر، أكبر مصدر للغاز في العالم.

وأعلنت إيران أن إسرائيل قصفت أيضا مستودع وقود في طهران ومصفاة نفط قرب العاصمة يوم السبت، لكن السلطات أكدت أن الوضع تحت السيطرة.

فيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة في إيران وصادراتها وتأثير العقوبات الغربية السابقة:

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