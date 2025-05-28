حكومة إسرائيل تندد بالضغوط الدولية المتزايدة بسبب حرب غزة

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – نددت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بالضغوط الدولية المتنامية جراء الحرب على قطاع غزة، وذلك وسط تزايد دلائل الانقسام حول الحرب في الداخل بعد 600 يوم من الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وانضمت إيطاليا يوم‭ ‬الأربعاء إلى قائمة متنامية من الدول الأوروبية، التي دأبت على الامتناع عن انتقاد إسرائيل، في المطالبة بإنهاء الحرب، وذلك بعد تصعيد ألمانيا لهجتها ضد الحملة الإسرائيلية هذا الأسبوع.

وقال نتنياهو الأسبوع الماضي إن انتقادات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا “تشجع” حماس، وقال إن قادة الدول الثلاث يقفون “على الجانب الخطأ من التاريخ”.

وفي حديثه في مؤتمر حول معاداة السامية في القدس، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن إسرائيل تعيش في زمن “صارت فيه الرغبة القديمة في القضاء على الشعب اليهودي أقوى”.

وأضاف “معاداة السامية الجديدة توجه سهامها صوب دولة إسرائيل… إنها تستخدم الشيطنة ونزع الشرعية والكيل بمكيالين”.

وقال إن منظمات مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، بالإضافة إلى الدعوات لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، تقوض قدرتها على الدفاع عن نفسها.

وتابع “حرمان إسرائيل من حقها وقدرتها على الدفاع عن نفسها لا يعني سوى شيء واحد: محرقة ثانية”.

لطالما أكدت الدول الأوروبية صراحة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. لكن حجم الصدمة يتزايد يوما بعد يوم من حجم الدمار الحادث في غزة في أكثر الحلقات دموية خلال عقود من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن الهجوم الذي قادته حماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين في غزة في أكثر الأيام دموية لإسرائيل منذ قيامها عام 1948. وتقول السلطات الصحية في غزة إن حملة إسرائيل العسكرية ردا على هجوم حماس أدت إلى مقتل نحو 54 ألف فلسطيني.

وربط نتنياهو بشكل مباشر بين الانتقادات القادمة من أوروبا وبين تصاعد حوادث معاداة السامية التي قال إنها جزء من حرب “الحضارة ضد البربرية” التي أشعل فتيلها الصراع في غزة.