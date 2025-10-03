حكومة إندونيسيا تعلّق ترخيص تيك توك لعدم توفير بيانات عن المتظاهرين

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الحكومة الإندونيسية الجمعة تعليق ترخيص التشغيل الممنوح لمنصة تيك توك بسبب امتناعها عن تقديم معلومات للسلطات عن التظاهرات المعارضة التي خرجت في الآونة الأخيرة.

تعد إندونيسيا ثاني أكبر سوق لمنصة تيك توك لمشاركة المقاطع المصورة، والمملوكة للمجموعة الصينية “بايتدانس”، ويشترك فيها أكثر من 100 مليون مستخدم.

وقالت وزارة الاتصالات الإندونيسية في بيانها الجمعة إنها “علّقت موقتا” ترخيص التشغيل في إندونيسيا الممنوح للمنصة، لأنها امتنعت عن تزويد السلطات بمعلومات تتصل بالفيديوهات المباشرة أثناء التظاهرات المعارضة التي خرجت في آب/أغسطس الماضي.

وتركزت مطالب تلك التظاهرات أول الأمر على تكافؤ الفرص، لكنها تحولت إلى أعمال عنف عقب مقتل سائق دراجة أجرة دهساً بسيارة للشرطة.

وأسفرت أعمال العنف عن سقوط عشرة قتلى وفقا لمنظمات حقوقية.

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان إن المنصة تعمل بشكل وثيق مع وزراة الاتصالات الإندونيسية، لكن “بما يكفل حماية خصوصية المستخدمين”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تيك توك مصاعب في إندونيسيا. فقد أوقفت جزئيا خاصية الفيديوهات المباشرة في آب/أغسطس بسبب أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات.

والاثنين، فرضت الوكالة الإندونيسية لمكافحة الاحتكار غرامة عليها بقيمة 900 ألف دولار، بسبب عدم إبلاغها الجهات التنظيمية باستحواذها على منصة التجارة الإلكترونية الإندونيسية توكوبيديا.

وفي العام 2023، أوقفت السلطات خاصية البيع عبر الإنترنت في تيك توك، في إطار مبادرات لدعم الشركات الصغيرة.

سل-ليس/خلص/ص ك