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حلف الأطلسي: عاهل الأردن سيحضر اجتماع وزراء خارجية الحلف الأسبوع المقبل

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بروكسل (رويترز) – قال حلف شمال الأطلسي يوم الخميس إن العاهل الأردني الملك عبد الله سيحضر اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المقرر عقده في بروكسل يومي الثالث والرابع من ديسمبر كانون الأول، في إطار مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات يوم الخميس بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا ودخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وشارك الملك عبد الله في اجتماع مجلس الحلف قبل ما يزيد قليلا عن عام.

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