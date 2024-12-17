حماس: التوصل إلى اتفاق في غزة ممكن إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والسجناء ممكن إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة.

وصدر البيان بعد أن قالت مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع توقيع اتفاق في الأيام المقبلة.

وقال بيان حماس “تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه وفي ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة”.